Giovanny Ayala tomó inesperada decisión tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; involucró a colegas

El artista se pronunció de nuevo tras el cruce con algunos colegas del género popular.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de enero de 2026, 9:12 p. m.
Yeison Jiménez y Giovanny Ayala
Yeison Jiménez y Giovanny Ayala Foto: Instagram @giovannyayalaoficial - Montaje SEMANA

El pasado miércoles 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, una cita que reunió a cientos de admiradores, familiares y reconocidos exponentes de la música popular para darle el último adiós al artista.

El acto estuvo cargado de sentimientos intensos, con momentos de tristeza, nostalgia y emotividad, en los que se recordó con respeto la trayectoria y el impacto de una de las voces más emblemáticas del género en el país. Los asistentes acompañaron la despedida con aplausos y expresiones de afecto, reafirmando que el legado del intérprete de Aventurero sigue vivo entre su público.

Sin embargo, el homenaje no estuvo exento de polémica. Las declaraciones de Giovanny Ayala generaron controversia, luego de que el cantante manifestara su desacuerdo con la forma en que se desarrolló el evento, al que calificó como un “carnaval”. Según expresó, algunas actitudes de colegas sobre el escenario no habrían sido acordes con la solemnidad que, en su opinión, debía primar en una despedida de este tipo.

Este comportamiento fue reprochado y criticado por cientos de personas, incluyendo algunos colegas de la industria y familiares del fallecido intérprete. El cantante no dudó en manifestar su inconformidad, detallando cada uno de los actos en el escenario.

No obstante, días después de la polémica, Giovanny Ayala reapareció en una sentida misa que se realizó por la memoria de las seis víctimas del accidente. El famoso tomó la palabra en la eucaristía, brindando un mensaje inesperado.

En videos que rondan en plataformas digitales, se puede ver al cantante popular junto al altar, entregando unas declaraciones en las que habló de la fortaleza que deseaba para los seres amados de los hombres que murieron en Paipa.

Allí se dirigió a sus otros colegas, a quienes les pidió reconciliación y paz, de manera que las energías se inclinaran en las almas de los que ya no estaban. Este gesto fue aplaudido por los presentes y usuarios, quienes vieron con buenos ojos el gesto de agachar la cabeza.

“Gracias por permitirme esta eucaristía a estas seis almas que se fueron, lo sentimos muchísimo y mucha fortaleza a sus familias, a sus hijos, esposas, a sus amigos... solo fortaleza para ellos. Solo pedirles a mis colegas a todo los amigos, reconciliación, paz, mucha oración para ellos que se fueron. Una historia muy triste, pero la vida hay que seguirla, y siempre orando para que ellos estén con papito Dios. Paz en su tumba a cada uno de ellos”, dijo.

Por el momento, ningún otro representante del género popular habló al respecto, por lo que habrá que esperar para saber más detalles.

