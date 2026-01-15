Gente

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

El famoso cantante popular rompió el silencio en las redes sociales y destapó el motivo de su ausencia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de enero de 2026, 9:43 p. m.
Giovanny Ayala explicó su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y dio duras críticas por el evento.
Giovanny Ayala explicó su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y dio duras críticas por el evento. Foto: Instagram @giovannyayala - @yeison_jimenez

Luego de que se llevara a cabo el homenaje póstumo al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas se mostraron agradecidos con algunos de sus colegas, pues llegaron a las instalaciones del Movistar Arena para entonar algunas de las canciones del artista y recordarlo a través de varios temas del género.

Pipe Bueno, Ciro Quiñóñez, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Jessi Uribe. Luis Alfonso, Paola Jara, Francy, Marbelle, Elder Dayan, Alzate, Pasabordo, Luis Alberto Posada, entre otros intérpretes de música popular estuvieron acompañando a la familia del artista y los otro cinco integrantes de su equipo que también perdieron la vida en medio del siniestro aéreo.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Sin embargo, Giovanny Ayala, otro de los representantes del género y quien estuvo ausente en el especial evento, se pronunció a través de sus redes sociales y dio fuertes críticas a quienes estuvieron sobre el escenario.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de ‘mechoncito’ aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: ‘por Dios, ¿qué es esto?’. Buscando protagonismo, buscando como que la gente", dijo con una notable molestia.

Gente

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Gente

Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Gente

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

Gente

Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

Gente

Julio Iglesias rompió el silencio al ser denunciado por agresión sexual y ambas mujeres recibieron protección

Gente

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Gente

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

Gente

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

Gente

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Gente

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

Además, dio algunos ejemplos de lo que para él estuvo inapropiado a lo largo de la gala y manifestó la incomodidad que causó ver a sus compañeros tomado alcohol teniendo en cuenta el contexto de la reunión.

“El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas ahí al otro. El más que tenía que dar ejemplo llegó un borracho. Y todos, todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más unas canciones de esas, pero busquemos otro espacio, busquemos otro momento, un momento en el parchecito ahí, la rosquita y bacano, y no que los medios de comunicación los mirara", dijo frente a su comunidad digital.

@radiola_tv

Giovanny Ayala critica a los artistas que estuvieron en el homenaje a Yeison Jiménez El cantante popular habló de Ciro Quiñonez, Pipe Bueno y Luis Alberto Posada tras el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá - - - yeisonjimenez giovannyayala giovannyayalafans giovannyayalaoficial giovannyayalaporsiempre yeisonjimenez_fans yeisonjimenezconelcorazon yeisonjimenezconelcorazón noticias ultimahora ULTIMAHORA RadiolaTv

♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

Finalmente, reveló la verdadera razón por la que tomó la decisión de no asistir a la despedida de su colega y se disculpó con quienes se asombraron por su ausencia, pues fue de los pocos que no asistieron.

“Yo no quise ir allá por eso, me disculpo. De manera personal, se lo digo de mucho corazón. De parte de mi familia Ayala”, culminó.

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron a través de la sección de los comentarios y compartieron diversas opiniones al respecto.

“Así es, la única que fue respetuosa fue Marbelle”; “Es verdad, Ciro se iba payaseando”; “La verdad es que eso si me pareció muy desagradable”; “La envidia es mejor despertarla que sentirla”; “A mí me pareció un homenaje muy lindo, lleno de sentimientos”; “Tiene razón, no parecía un evento de velorio, parecía un circo” y “A la gente se le despide como fue en vida y a él le gusta la parranda”, son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Hermana de Yeison Jiménez no se guardó nada y arremetió contra Giovanny Ayala

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Luis Alberto Posada

Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Giovanny Ayala explicó su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y dio duras críticas por el evento.

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Jhonny Rivera revela la conmovedora reacción de la esposa de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

Todo lo que hay que saber antes de ver Bridgerton 4

Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

El cantante Julio Iglesias se toma con buen humor los memes que aparecen en redes sociales con su rostro.

Julio Iglesias rompió el silencio al ser denunciado por agresión sexual y ambas mujeres recibieron protección

Número relacionado con Yeison Jiménez cayó en la lotería.

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien da actualizaciones sobre su estado de salud.

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante.

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

Noticias Destacadas