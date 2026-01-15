Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Luego de que se llevara a cabo el homenaje póstumo al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas se mostraron agradecidos con algunos de sus colegas, pues llegaron a las instalaciones del Movistar Arena para entonar algunas de las canciones del artista y recordarlo a través de varios temas del género.

Pipe Bueno, Ciro Quiñóñez, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Jessi Uribe. Luis Alfonso, Paola Jara, Francy, Marbelle, Elder Dayan, Alzate, Pasabordo, Luis Alberto Posada, entre otros intérpretes de música popular estuvieron acompañando a la familia del artista y los otro cinco integrantes de su equipo que también perdieron la vida en medio del siniestro aéreo.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Sin embargo, Giovanny Ayala, otro de los representantes del género y quien estuvo ausente en el especial evento, se pronunció a través de sus redes sociales y dio fuertes críticas a quienes estuvieron sobre el escenario.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de ‘mechoncito’ aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: ‘por Dios, ¿qué es esto?’. Buscando protagonismo, buscando como que la gente", dijo con una notable molestia.

Además, dio algunos ejemplos de lo que para él estuvo inapropiado a lo largo de la gala y manifestó la incomodidad que causó ver a sus compañeros tomado alcohol teniendo en cuenta el contexto de la reunión.

“El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas ahí al otro. El más que tenía que dar ejemplo llegó un borracho. Y todos, todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más unas canciones de esas, pero busquemos otro espacio, busquemos otro momento, un momento en el parchecito ahí, la rosquita y bacano, y no que los medios de comunicación los mirara", dijo frente a su comunidad digital.

@radiola_tv Giovanny Ayala critica a los artistas que estuvieron en el homenaje a Yeison Jiménez El cantante popular habló de Ciro Quiñonez, Pipe Bueno y Luis Alberto Posada tras el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá - - - yeisonjimenez giovannyayala giovannyayalafans giovannyayalaoficial giovannyayalaporsiempre yeisonjimenez_fans yeisonjimenezconelcorazon yeisonjimenezconelcorazón noticias ultimahora ULTIMAHORA RadiolaTv ♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

Finalmente, reveló la verdadera razón por la que tomó la decisión de no asistir a la despedida de su colega y se disculpó con quienes se asombraron por su ausencia, pues fue de los pocos que no asistieron.

“Yo no quise ir allá por eso, me disculpo. De manera personal, se lo digo de mucho corazón. De parte de mi familia Ayala”, culminó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron a través de la sección de los comentarios y compartieron diversas opiniones al respecto.

“Así es, la única que fue respetuosa fue Marbelle”; “Es verdad, Ciro se iba payaseando”; “La verdad es que eso si me pareció muy desagradable”; “La envidia es mejor despertarla que sentirla”; “A mí me pareció un homenaje muy lindo, lleno de sentimientos”; “Tiene razón, no parecía un evento de velorio, parecía un circo” y “A la gente se le despide como fue en vida y a él le gusta la parranda”, son algunas de las palabras que se leen.