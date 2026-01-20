Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

La escena de la música popular en Colombia enfrenta un profundo golpe tras la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más destacadas del género. Su partida deja un vacío considerable en la industria, luego de una trayectoria que logró conectar con miles de personas a través de canciones cargadas de emoción, muchas de ellas convertidas en verdaderos himnos para su público.

El artista se desplazaba en una avioneta que sufrió un grave accidente aéreo, hecho en el que también perdieron la vida otras cinco personas. El siniestro tuvo lugar en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en la zona que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con el informe entregado por la Aeronáutica Civil, el suceso se registró a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en un sector cercano a dichas localidades boyacenses. Tras el impacto, los organismos de socorro activaron los protocolos de emergencia e iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Revelan historia de Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez, que murió en el accidente; destapan detalle similar con su padre

Días después del hecho, Camilo Silva, uno de los profesionales que fue piloto de Yeison Jiménez, se pronunció al respecto y soltó declaraciones contundentes.

“Yo nunca me pronuncio públicamente cuando ocurre un accidente aéreo. Quienes me conocen saben que siempre he sido muy firme en algo... hasta que no exista un informe oficial, nadie puede ni debe sacar conclusiones”, dijo inicialmente.

“Hoy hago una excepción únicamente porque este caso me toca de manera profundamente personal. Durante casi dos años volé y compartí operación con Yeison, Jefferson, Juan Manuel, Óscar y Weisman, personas con las que tuve una relación cercana, tanto en lo profesional como en lo humano”, agregó.

En cuanto a su cercanía con Fernando Torres, fue claro en que no se podía especular nada, basándose únicamente en hechos concretos y confirmados. Sus palabras no dudaron en enfocarse en quienes mentían y daban conclusiones erradas.

“Al capitán Fernando lo conocí y volé con él durante más de cuatro años, construyendo también una relación cercana desde lo personal y lo profesional. Quiero ser muy claro, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió en este accidente, por eso es fundamental que esperemos el resultado de la investigación, la cual está siendo llevada a cabo por las autoridades competentes en Colombia y en Estados Unidos”, comentó.

“Todo lo demás es especulación, que no solo desinforma, también hiere especialmente a las familias que hoy están viviendo el peor momento de sus vidas (...). El mayor acto de respeto es esperar a que las autoridades hagan su trabajo y a que exista un informe oficial que establezca los verdaderos hechos de esta luctuosa situación”, agregó.