Esposa de Yeison Jiménez movió fibras con nostálgico video al recibir cenizas del cantante

La música popular colombiana vive días de luto tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, registrada en la tarde del sábado 10 de enero, luego de un trágico siniestro aéreo que conmocionó al país.

El artista viajaba a bordo de una avioneta que se desplazaba entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando la aeronave sufrió un accidente cuyas causas aún están siendo investigadas por las autoridades. El hecho cobró la vida del cantante y de varios integrantes de su equipo de trabajo.

La confirmación de la tragedia provocó una oleada de reacciones entre fanáticos, colegas y referentes del sector musical, pues Jiménez se había posicionado como una de las figuras más queridas y emblemáticas del género popular. Su cercanía con la gente y sus canciones cargadas de emoción lo consolidaron como un referente clave dentro de la industria.

No obstante, tras el homenaje que se le realizó en el Movistar Arena, las miradas de algunas personas se posaron en la cremación de la celebridad, la cual se cargó de bastantes energías y emociones. Imágenes salieron a la luz, que registraron momentos muy nostálgicos.

Un video comenzó a rondar en redes sociales, que dejaba ver a Sonia Restrepo mientras recibía las cenizas de su fallecido esposo. Este contenido movió fibras en varios seguidores, quienes empatizaron con la mujer.

La esposa del cantante se acercó a una mesa que estaba sobre una pequeña tarima, agarrando el cofre y acercándolo a ella. Este gesto fue captado por los asistentes, quienes vieron la forma en la que abrazó este objeto, donde reposaban los restos de Jiménez.

Sonia Restrepo no se pronunció al respecto en ningún instante, lidiando con el dolor de esta pérdida en completa reserva. La madre de los hijos del famoso evitó los focos mediáticos, intentando mantenerse alejada de las cámaras y los medios.

Las reacciones en redes sociales no se quedaron atrás, reflejando lo afectados que estaban muchos al ver esta clase de escenas. Distintos mensajes aparecieron, centrándose en enviar buena energía a Restrepo por este duelo.

Este acto se llevó a cabo en Manzanares, bajo la organización de la Alcaldía local, la cual preparó vías y espacios para darle un sentido adiós a la estrella de música popular.