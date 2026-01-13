La escena musical colombiana se encuentra de luto tras confirmarse la inesperada y dolorosa muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más influyentes del género popular en el país. El fallecimiento del artista representa una pérdida profunda para la industria, luego de una trayectoria que logró tocar a miles de personas con letras cargadas de emoción y canciones que se convirtieron en himnos para sus seguidores.

El intérprete se desplazaba en una avioneta que sufrió un accidente aéreo en compañía de otras cinco personas, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el corredor que conecta a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con el informe entregado por la Aeronáutica Civil, el hecho ocurrió a las 4:11 de la tarde de este sábado 10 de enero, en un sector cercano a ambas localidades boyacenses. Tras el siniestro, las autoridades activaron los protocolos de emergencia e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la tragedia.

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

Pese al dolor que sintieron miles de personas con la noticia, otros curiosos se interesaron por saber detalles de los otros tripulantes de la aeronave. Uno de los que más interés despertó fue el piloto, quien apareció en imágenes antes de la tragedia.

¿Quién era el piloto de la avioneta de Yeison Jiménez?

Fernando Torres era el piloto que estuvo a cargo del vuelo de la avioneta del artista. Tenía amplia experiencia profesional en aviación y había tenido la oportunidad de trabajar con el equipo del cantante popular.

Su rostro de hizo conocido tras ser grabado por Weisman Mora, integrante del grupo de Jiménez, quien captó imágenes dentro de la aeronave antes de despegar. Dicho contenido permitió verlo al mando, mientras se preparaban para el viaje programado dentro de la agenda del intérprete.

Según se detalló en redes sociales, Fernando Torres era amigo de Camilo Silva, piloto de Yeison Jiménez hasta agosto de 2025. Los dos aparecieron en un video, donde se detalló que compartían de un vuelo.

En plataformas digitales se aseguró que el profesional era esposo de Liliana Betancourt, y era padre de una pequeña niña. No obstante, se apuntó que sería padre por segunda ocasión, pues su pareja estaba embarazada, aunque esto no ha sido confirmado de forma oficial, ya que ambos tenían sus redes sociales privadas.

En TikTok, el piloto solía mostrar videos de sus viajes por los cielos, además de las ocasiones en las que podía compartir con colegas en otros destinos. De igual manera, compartía imágenes entrenando, preparándose para sus proyectos y recopilando experiencias.