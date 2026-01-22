Gente

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Se publicó la grabación desconocida y a quién dirigía estas palabras.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

22 de enero de 2026, 2:57 p. m.
Se conoce audio inédito de Yeison Jiménez
Se conoce audio inédito de Yeison Jiménez Foto: instagram: @movistararenaco

La industria musical colombiana perdió el pasado sábado 10 de enero a uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana, el caldense Yeison Jiménez, intérprete de éxitos como Aventurero, Ya no mi amor, Destino final, MLP, Hasta la madre, entre otros.

El famoso artista perdió la vida tras ser víctima, junto a cuatro personas más de su equipo y el piloto, de un accidente aéreo entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá.

Desde que esta lamentable muerte se dio a conocer, los familiares se han visto bastante afectados, pero también sus más cercanos amigos y colegas del gremio, pese a no pertenecer a su mismo género musical.

En redes sociales, Pasabordo, banda con la que el caldense estrenó en el año 2023 la canción Hasta la madre, se pronunció con una publicación, en donde lamentaron profundamente la partida de Jiménez.

“Es increíble esta noticia; a veces, no entendemos las cosas de la vida, solo podemos decir gracias, Yeison Jiménez, por ser un grande, por dejarnos tu música, tu alegría y tus canciones… A la gloria de Dios, hermano. La vida es hoy. Te vamos a recordar siempre”, escribieron en una publicación en su cuenta de Instagram.

Pasabordo reveló audio inédito de Yeison Jiménez

Recientemente, los integrantes de esta banda publicaron un video en su Instagram y, además de mostrar cómo fueron sus últimas sesiones de trabajo junto a Yeison Jiménez, develaron un audio inédito del artista en donde hablaba de la muerte y cómo la relacionaba con su canción Destino final, en la cual trabajaban en el momento.

“No vaya a llorar […] no, mentira. Ahorita, yo me metí en una película de que uno no sabe algo, pero este tipo de canciones es la que le cantan a uno cuando uno se muera”, se escucha decir a Yeison Jiménez.

En este mismo video, los integrantes de Pasabordo también mostraron algunos registros de los momentos que vivieron junto al artista mientras componían canciones:

“Ese día compusimos Destino final, una canción que él quería que hiciéramos parecida a Nadie es eterno en el mundo. Luego nos pidió que hiciéramos una canción que se llamara La llamada… Gracias a esta canción, muchachos, hicimos, parce, una canción icónica a nivel mundial que se llamó Hasta la madre. Por último, muchachos, hicimos una canción increíble, que ustedes han cantado muchísimo, que se llama MLP”, dijeron inicialmente.

Revelan el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes del accidente en avioneta

Al finalizar el video, cada uno de ellos dijo unas palabras de despedida para el artista.

Ese día quedará en nuestra memoria para siempre, así como esas canciones quedarán para siempre en la historia de la música popular colombiana. Gracias, Yeison, por tu luz, parcero. Gracias, Yeison, por tu alegría y por darnos la oportunidad, parcero. Gracias, Yeison, por creer en nosotros”, concluyeron.

Noticias Destacadas