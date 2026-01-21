Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración, pocos días después de su muerte: “Solicitamos abstenerse”

Los homenajes al cantante de música popular Yeison Jiménez, así como a las cinco personas más de su equipo de trabajo que murieron el pasado 10 de enero en medio de un accidente aéreo, no han cesado en Colombia.

Ese sábado 10 de enero, el famoso cantante, así como su piloto y cuatro integrantes más del equipo del artista, murieron luego de que la avioneta en la que se movilizaban se cayera en un cultivo ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

Jiménez se disponía a cantar ese 10 de enero en el municipio de Marinilla, Antioquia, donde era esperado por cientos de seguidores. Sin embargo, la historia fue otra.

Ahora, cuando han pasado pocos días de ese fatídico accidente aéreo, la familia de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo hicieron una importante aclaración a través de las redes sociales.

“La familia de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo informan y aclaran a la opinión pública que, con el propósito de preservar de manera ordenada, responsable y respetuosa su memoria y su obra musical, toda solicitud, información o gestión relacionada con su catálogo artístico, uso de imagen, asuntos musicales o comunicaciones oficiales deberá ser canalizada exclusivamente a través del Dr. Juan Felipe Gómez Angarita, socio fundador de Gómez Asesores & Consultores”, empezaron diciendo a través del comunicado emitido esta tarde de miércoles, 21 de enero.

Sonia Restrepo junto a su esposo Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeisonjimenez

Así mismo, recordaron que la obra musical del artista fallecido, así como su nombre, la imagen y legado artístico, se encuentran protegidos “por la normativa vigente en materia de derechos de autor y derechos conexos”.

“Agradecemos profundamente los homenajes que se han realizado en su honor; sin embargo, solicitamos abstenerse de cualquier uso no autorizado de sus obras o de su imagen”, agregaron.

Finalmente, explicaron que lo anterior busca proteger y honrar el legado artístico y humano que el cantante de 34 años construyó a lo largo de su vida, “con el cuidado y la dignidad que merece”.