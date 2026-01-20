Gente

Expiloto de Yeison Jiménez contó por qué renunció y expuso detalle sobre la avioneta del accidente: “Fui el primero”

El capitán reveló que tiene información sobre la aeronave en la que falleció el cantante de música popular.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
20 de enero de 2026, 6:16 p. m.
Habló expiloto de Yeison Jiménez: dio detalles de la avioneta.
Habló expiloto de Yeison Jiménez: dio detalles de la avioneta. Foto: piperowner / Getty

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero y su partida dejó un vacío enorme, tanto en su familia como en colegas, seguidores y personas allegadas.

Su fallecimiento, que se dio en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, levantó una investigación que continúa en manos de las autoridades pertinentes, pues se habla de una posible falla de la aeronave.

El dueño del predio decidió divulgar las imágenes como aporte a lo ocurrido.
El material fue grabado desde una finca ubicada a pocos metros del lugar del siniestro. Foto: Tomada de redes sociales A.P.I. / TikTok @niconino09

Las autoridades aeronáuticas se encuentran llevando a cabo las investigaciones que corresponden para lograr reconstruir el historial de vuelos del Piper Navajo PA-31.

Para que esta investigación se lleve de la manera más transparente posible, existen diferentes testimonios de los pilotos que estuvieron al mando de esta nave antes del trágico accidente.

Gente

“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

Gente

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

Gente

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

Gente

Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

Gente

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

Gente

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

Gente

Esposa de Yeison Jiménez movió fibras con nostálgico video al recibir cenizas del cantante

Gente

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Gente

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Gente

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Habló expiloto de Yeison Jiménez

El capitán César Augusto Puerto Narváez (instructor aéreo) fue uno de los primeros a cargo de pilotear esta avioneta. “La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022″, dijo al diario El Tiempo.

Además, mencionó que esta aeronave estuvo en sus manos hasta el mes de septiembre, específicamente el día 24 de 2023, fecha en que le entregó las llaves a Yeison Jiménez en un hangar de Aeroenlace.

En sus mismas palabras, el capitán Puerto Narváez comentó que esta avioneta llegó al país desde Estados Unidos con un piloto estadounidense y él se encargó de recoger la aeronave en la ciudad de Cali y trasladarla hasta Medellín, donde empezaba una nueva operación con nuevos dueños.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Ese avión llegó con un piloto de Estados Unidos. Yo fui a recogerlo a Cali y lo llevé hasta Medellín”, afirmó.

En cuanto al accidente del cantante de música popular en dicha avioneta, el capitán aseguró que tiene información sobre la avioneta (de cuando estuvo en sus manos) y señaló que estará dispuesto a brindarla, pero solamente a las autoridades y en caso de que se requiera.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si me requieren, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, dijo en el medio mencionado.

Pese a que el capitán Puerto estuvo algunos años con Yeison Jiménez, presentó su renuncia formal, ya que tenía ciertos inconvenientes con algunos puntos del contrato.

Las imágenes compartidas por Weisman Mora revelaron un mensaje técnico en la cabina.
Un video grabado por Weisman Mora dejó ver una alerta en el tablero minutos antes del vuelo. Foto: Instagram @waisman_mora - X @RadNalCo

“Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato”, añadió.

Por último, Puerta explicó la necesidad y el porqué de que este tipo de aeronaves deben salir del país una vez al año.

“[…] Por ejemplo, yo la de Yeison la llevé en una ocasión a Panamá. Es requisito que salgan del país una vez al año y vuelvan a ingresar por el tipo de matrícula que tienen. Si no salen, serían avionetas de contrabando”, concluyó.

Más de Gente

Gloria Trevi rompe el silencio sobre su parálisis facial

“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente.

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

Green Day llega al Super Bowl LX para calmar las aguas por el show de Bad Bunny

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

la millonaria estafa que le habría hecho a Mary Méndez con su vestido de novia

Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

La inesperada reacción de Juanse Quintero tras la decisión de Johanna Fadul con Valentino en LCDLF3

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.

Expiloto de Yeison Jiménez contó por qué renunció y expuso detalle sobre la avioneta del accidente: “Fui el primero”

Yeison Jiménez y su esposa

Esposa de Yeison Jiménez movió fibras con nostálgico video al recibir cenizas del cantante

Eva Rey y Matías Gaviria

Eva Rey destapó reacción de su pareja sobre importante decisión que tomaron; reveló detalle: “Una realidad difícil”

El teléfono llegó a 'La casa de los famosos 3' y así funcionará en la segunda semana

‘La casa de los famosos 3′: estos son los poderes que trae el famoso y temido teléfono; siete habitantes serán los elegidos

Noticias Destacadas