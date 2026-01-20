Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero y su partida dejó un vacío enorme, tanto en su familia como en colegas, seguidores y personas allegadas.

Su fallecimiento, que se dio en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, levantó una investigación que continúa en manos de las autoridades pertinentes, pues se habla de una posible falla de la aeronave.

Las autoridades aeronáuticas se encuentran llevando a cabo las investigaciones que corresponden para lograr reconstruir el historial de vuelos del Piper Navajo PA-31.

Para que esta investigación se lleve de la manera más transparente posible, existen diferentes testimonios de los pilotos que estuvieron al mando de esta nave antes del trágico accidente.

Habló expiloto de Yeison Jiménez

El capitán César Augusto Puerto Narváez (instructor aéreo) fue uno de los primeros a cargo de pilotear esta avioneta. “La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022″, dijo al diario El Tiempo.

Además, mencionó que esta aeronave estuvo en sus manos hasta el mes de septiembre, específicamente el día 24 de 2023, fecha en que le entregó las llaves a Yeison Jiménez en un hangar de Aeroenlace.

En sus mismas palabras, el capitán Puerto Narváez comentó que esta avioneta llegó al país desde Estados Unidos con un piloto estadounidense y él se encargó de recoger la aeronave en la ciudad de Cali y trasladarla hasta Medellín, donde empezaba una nueva operación con nuevos dueños.

“Ese avión llegó con un piloto de Estados Unidos. Yo fui a recogerlo a Cali y lo llevé hasta Medellín”, afirmó.

En cuanto al accidente del cantante de música popular en dicha avioneta, el capitán aseguró que tiene información sobre la avioneta (de cuando estuvo en sus manos) y señaló que estará dispuesto a brindarla, pero solamente a las autoridades y en caso de que se requiera.

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si me requieren, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, dijo en el medio mencionado.

Pese a que el capitán Puerto estuvo algunos años con Yeison Jiménez, presentó su renuncia formal, ya que tenía ciertos inconvenientes con algunos puntos del contrato.

“Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato”, añadió.

Por último, Puerta explicó la necesidad y el porqué de que este tipo de aeronaves deben salir del país una vez al año.

“[…] Por ejemplo, yo la de Yeison la llevé en una ocasión a Panamá. Es requisito que salgan del país una vez al año y vuelvan a ingresar por el tipo de matrícula que tienen. Si no salen, serían avionetas de contrabando”, concluyó.