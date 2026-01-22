Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

El mundo de la música popular en Colombia aún no se recupera del vacío que dejó la trágica muerte de Yeison Jiménez. Sin embargo, en medio del luto, un inesperado episodio protagonizado por Poncho Zuleta ha encendido las redes sociales, transformando un momento de solemnidad en una ola de críticas y desconcierto.

El error que silenció al público: “Un minuto de silencio por Jessi Uribe”

Durante una de sus recientes presentaciones, el Pulmón de Oro, Poncho Zuleta, quiso rendir un sentido tributo a la memoria de Jiménez. No obstante, lo que debía ser un homenaje respetuoso terminó en un lapsus monumental. Ante una multitud expectante, Zuleta exclamó con fuerza: “Un minuto de silencio por Jessi Uribe”.

La reacción fue inmediata. El público no ocultó su asombro y respondió con abucheos y murmullos de desaprobación, recordándole al veterano cantante que el homenajeado era el fallecido artista de Manzanares y que Jessi Uribe se encuentra con vida y en pleno ejercicio de su carrera. Ante la confusión y el ruido de la audiencia, Zuleta reaccionó de forma tajante: “Por favor, ey, por favor, cállense”, intentando retomar el control del escenario.

Los rumores malintencionados

Este error no solo ha sido blanco de risas en plataformas como TikTok e Instagram, sino que toca una fibra sensible debido a la delicada situación que rodea la muerte de Yeison Jiménez. Cabe recordar que el intérprete de Aventurero falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un trágico accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, junto a su equipo de trabajo. Con tan solo 34 años, Jiménez estaba en la cúspide de su carrera profesional.

Sin embargo, el nombre de Jessi Uribe se ha ligado a esta tragedia. Han circulado teorías conspirativas sin fundamento en redes sociales que señalan a Uribe de haber “saboteado” la aeronave de Jiménez por supuestos conflictos de negocios. Este ambiente de tensión hizo que el error de Zuleta fuera percibido por algunos seguidores como una imprudencia mayor.

Jessi Uribe se defiende legalmente

El impacto del lapsus de Zuleta se produce justo cuando el equipo legal de Jessi Uribe trabaja intensamente para limpiar su imagen. Ante las graves acusaciones de sabotaje, los abogados del cantante santandereano emitieron un comunicado oficial citado por varios medios nacionales:

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez, donde se involucra a Jessi Uribe”, precisaron los juristas.

Varios medios también han hecho eco de cómo este incidente de Poncho Zuleta, aunque parece un simple error humano, añade leña al fuego en un momento donde la sensibilidad de los fanáticos está a flor de piel.

¿Simple lapsus o falta de preparación?

Para muchos, el episodio de Zuleta es propio de su personalidad espontánea, pero otros lo califican como una falta de respeto hacia la memoria de Jiménez y la integridad de Uribe. Mientras el video sigue acumulando millones de reproducciones, queda claro que la partida de Yeison Jiménez seguirá siendo el tema central de la cultura popular en 2026, ahora acompañada por las polémicas que sus colegas protagonizan en el camino del duelo.