¿Murió Tekashi 6ix9ine? La verdad detrás de los alarmantes rumores sobre el rapero en una cárcel de Nueva York

El mundo del entretenimiento y el género urbano se encuentran en alerta. En las últimas horas, el nombre de Tekashi 6ix9ine, la controversial expareja de Yailin ‘La Más Viral’, se ha vuelto tendencia global debido a insistentes versiones que aseguran que el artista habría fallecido o sufrido un grave atentado dentro de la prisión en la que se encuentra recluido.

Mariana Zapata rompe el silencio: el supuesto amorío secreto con un jugador de la Tricolor que estaría casado

El origen de la noticia que sacude las redes

La incertidumbre comenzó a circular a través de plataformas como TikTok y X, donde cuentas no oficiales empezaron a difundir que Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, habría sido víctima de un ataque violento en el centro penitenciario. La falta de información inmediata por parte de su equipo de trabajo alimentó las teorías de sus seguidores, quienes recordaron el turbulento pasado del artista con diversas bandas criminales.

Sin embargo, tras un rastreo exhaustivo de la información, se ha determinado que estas versiones carecen de sustento documental. “La información se difunde principalmente a través de publicaciones no oficiales, lo que genera dudas entre seguidores y usuarios que buscan conocer su situación actual”. Hasta el momento de esta publicación, ni el Departamento de Prisiones de Estados Unidos ni sus representantes legales han emitido un comunicado de deceso.

¿Cuál es la situación real de Tekashi 6ix9ine?

Lo que sí es un hecho confirmado es que el intérprete de ‘GOOBA’ se encuentra privado de la libertad. Tekashi 6ix9ine ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a inicios de este 2026. Su reclusión no se debe a un nuevo delito grave, sino al incumplimiento de los términos de su libertad condicional, una situación que lo llevó a recibir una condena de tres meses de prisión, seguidos de doce meses de supervisión estricta.

Sobre el presunto incidente de seguridad, las versiones apuntaban a un “grave ataque en prisión”, pero aclaró que no existen alertas públicas ni registros hospitalarios que validen que su integridad física se haya visto comprometida recientemente. Por su parte, varios medios subrayaron que este fenómeno de “noticias falsas” es frecuente con figuras como Hernández, debido a su historial de “delator” de miembros de su antigua pandilla para obtener beneficios judiciales en el pasado.

Un historial marcado por la polémica y el peligro

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

La vida de Tekashi 6ix9ine ha estado bajo el microscopio no solo por su música, sino por sus constantes líos legales y su mediática relación con la dominicana Yailin ‘La Más Viral’. Su paso por las cárceles estadounidenses siempre ha generado temor entre sus fans, dado que el rapero fue señalado como un “testigo estrella” en juicios contra organizaciones delictivas, lo que le ha puesto una “diana en la espalda” de manera permanente.

En el pasado, Daniel Hernández ya había sido víctima de agresiones físicas en gimnasios públicos y otros recintos, lo que hace que cualquier rumor sobre un ataque en prisión gane tracción rápidamente. No obstante, la información comprobada hasta ahora es que el rapero continúa cumpliendo su sentencia de tres meses sin novedades médicas oficiales.

A pesar del incendio mediático, la supuesta muerte de Tekashi 6ix9ine parece ser, una vez más, un rumor de internet nacido del anonimato. Las autoridades de Nueva York mantienen el hermetismo habitual, pero la falta de reportes en los registros forenses y penitenciarios desmiente, por ahora, la tragedia.