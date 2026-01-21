Mariana Zapata rompe el silencio: el supuesto amorío secreto con un jugador de la Tricolor que estaría casado

La temperatura subió en La casa de los famosos Colombia 3, y no precisamente por la convivencia. La influenciadora Mariana Zapata soltó una ‘bomba’ informativa que ya tiene a las redes sociales intentando descifrar la identidad de un protagonista de la Selección Colombia.

Una confesión que sacudió la casa

En medio de una charla íntima con sus compañeros de reality, la creadora de contenido no se guardó nada. Zapata relató que mantuvo un vínculo sentimental con un deportista de élite, a quien calificó sin rodeos como un “futbolista mentiroso”. La joven explicó que la relación se gestó meses antes de que la Tricolor viajara a Estados Unidos para la Copa América 2024.

La influenciadora detalló que los encuentros no fueron casuales: “Salimos varias veces antes de que él se fuera”, afirmó, revelando además que la distancia no enfrió el contacto, pues durante el torneo continental mantuvieron una comunicación constante a través de videollamadas.

Las pistas que apuntan a un ‘crack’ de la Selección

Aunque Mariana Zapata evitó mencionar el nombre propio para evitar líos legales o mayores represalias, las coordenadas que entregó son sumamente específicas.

Zapata fue muy enfática al decir que este jugador forma parte de la Selección Colombia, actualmente en el fútbol de Argentina (varias versiones en redes apuntan a River Plate). Tiene una hija y además cuenta con un restaurante.

Este jugador le habría asegurado a Zapata que estaba en proceso de divorcio, a pesar de seguir conviviendo con su pareja.

Este último detalle fue el detonante del fin del idilio. Zapata confesó que decidió frenar en seco la relación tras un mensaje inesperado. “Yo frené todo cuando me escribió la que sería su pareja actual”, sentenció, dejando claro que el jugador le habría propuesto incluso formalizar su situación sentimental mientras mantenía una doble vida.

¿Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero en el ojo del huracán?

A pesar de que la influenciadora mantuvo el misterio, los ‘detectives’ de las redes sociales no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Muchos usuarios señalan que las características coinciden con el mediocampista Kevin Castaño, quien militaba en el Krasnodar de Rusia, pero también entra en la ecuación el también mediocampista Juan Fernando Quintero, que juega en el Club River Plate. Sin embargo, cabe aclarar que no existe una confirmación oficial y ninguno de los jugadores se ha pronunciado al respecto.

El impacto en la farándula y el deporte

La confesión de Zapata ha generado una ola de críticas hacia el comportamiento de algunos referentes del fútbol nacional fuera de las canchas.

Para Mariana, esta confesión marca su territorio en el reality, posicionándose como una de las participantes que no teme hablar con la verdad, incluso si eso implica incomodar a los círculos más poderosos del deporte.