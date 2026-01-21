“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

La actriz vallecaucana desnudó su alma en la sección La línea de la vida. Entre lágrimas, relató cómo la violencia le arrebató a sus seres más queridos y la obligó a huir del país para proteger a sus hijos.

En una de las entregas más conmovedoras de La casa de los famosos Colombia, la reconocida actriz Marilyn Patiño se convirtió en el centro de la conversación nacional. Durante la dinámica de La línea de la vida, guiada por la presentadora Carla Giraldo, la intérprete de producciones como Sin senos no hay paraíso realizó un recorrido cronológico por las tragedias y triunfos que han marcado su existencia, dejando al descubierto cicatrices que pocos conocían.

Una infancia marcada por la guerra y la ausencia

Marilyn nació en 1982 en un contexto donde el conflicto armado colombiano no era una noticia lejana, sino una realidad que golpeaba su puerta. Según el testimonio compartido en el programa, sus padres estuvieron vinculados a movimientos revolucionarios, lo que desencadenó un final trágico para su núcleo familiar.

“A mi papá lo mataron y mi mamá tuvo que desaparecer para no correr la misma suerte”, confesó la actriz con la voz quebrada. Patiño creció bajo el ala de su abuela, Rosa Ocampo, enfrentando una niñez teñida por la soledad. “No sé dónde quedó el cuerpo de mi padre. Fue una infancia muy triste, ir al colegio y ver que todos tenían papá y mamá”, relató. Estos primeros años de carencia afectiva la llevaron a refugiarse en la fe y a soñar con un futuro en las pantallas como escape a su realidad.

El misterioso asesinato de Fabián Bonilla: “La vida en Colombia no vale nada”

Uno de los puntos más álgidos del relato fue la mención a Fabián Bonilla, el padre de sus hijos y quien fuera el gran amor de su vida. Aunque la actriz ya había dado pinceladas de esta tragedia en el programa Se dice de mí, en el reality de RCN profundizó en el dolor que aún le causa su partida.

Fabián Bonilla falleció en octubre de 2023 en circunstancias que, hasta hoy, Marilyn califica como confusas. La actriz mantiene la hipótesis de un secuestro, pues Bonilla pasó de ser un próspero ganadero a no tener propiedades a su nombre antes de aparecer sin vida en Cali. “Le quitaron la vida, yo no estaba preparada para eso”, narró Patiño, enfatizando que su pareja no tenía vínculos con actividades ilícitas, desmintiendo así rumores malintencionados.

La frustración de la actriz fue evidente al recordar el clima de inseguridad: “La vida en Colombia no vale nada”, sentenció, recordando que el día de la muerte de Fabián coincidía con el cumpleaños de su hijo, una ironía cruel del destino.

El exilio y un renacer en Estados Unidos

La violencia no solo le quitó a su pareja, sino que la empujó a tomar la decisión más difícil: abandonar su país. Ante el temor por su seguridad y la de sus pequeños, Marilyn se trasladó a Estados Unidos. En ese proceso, la actriz reveló que sufrió nuevas traiciones y mentiras por parte de su pareja antes de su muerte, pero decidió callar por el miedo a ser madre soltera.

Hoy, tras haber sido blanco de críticas por rehacer su vida y tener una tercera hija en el extranjero, Marilyn define su presente como un “renacer”. A pesar de los juicios sociales, la actriz aseguró que su prioridad absoluta es la estabilidad emocional de sus hijos, lejos del dolor que marcó su propia infancia.

El paso de Marilyn Patiño por La línea de la vida no solo fue un ejercicio de catarsis personal, sino un recordatorio de la resiliencia de una mujer que, a pesar de haber perdido a su padre y a su pareja a manos de la violencia, sigue luchando por escribir un capítulo de paz en su historia.