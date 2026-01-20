¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

La reconocida actriz venezolana Gaby Spanic, recordada mundialmente por su icónico papel en la telenovela ‘La Usurpadora’, vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, no se trata de un nuevo proyecto televisivo, sino de un delicado incidente legal en México que por poco termina con la artista en prisión bajo graves cargos de narcotráfico.

El incidente en migración: ¿Qué ocurrió realmente?

De acuerdo con lo revelado por la propia actriz en una reciente entrevista para el programa ‘Hoy’ de México, la pesadilla comenzó en el aeropuerto cuando intentaba ingresar al país azteca tras un viaje procedente de Estados Unidos. Lo que debía ser un trámite de rutina se transformó en un interrogatorio de alta tensión cuando las autoridades aduaneras inspeccionaron su equipaje.

La situación se tornó crítica cuando los agentes afirmaron haber encontrado sustancias ilícitas entre sus pertenencias. “¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta… que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, confesó Spanic con evidente indignación, recordando el momento en que se vio vulnerable frente a las autoridades.

El origen del “malentendido”: Un live de Instagram

La actriz explicó que el detonante de esta confusión habría sido un video transmitido en vivo a través de sus redes sociales días atrás. En dicha grabación, se veía a la venezolana consumiendo cigarrillos de hierbas naturales, los cuales, según ella misma aclaró, no contienen nicotina ni ninguna sustancia prohibida por la ley.

Sin embargo, la percepción de las autoridades fue distinta. Al encontrar los paquetes en su maleta, se basaron en las imágenes digitales para intensificar la revisión. La actriz aseguró que todo fue un malentendido, pero denunció haber sido maltratada psicológicamente durante el proceso, sintiéndose acorralada en una posición que “nunca debió existir”.

Una multa desproporcionada y amenazas de cárcel

Además de la presión legal, Spanic denunció lo que consideró una irregularidad financiera por parte de los agentes de aduana. Según su testimonio, las autoridades le exigieron el pago de aproximadamente 600 dólares en impuestos por dos paquetes de cigarrillos herbales cuyo valor comercial apenas alcanzaba los 30 dólares cada uno.

“Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron como 30”, explicó la actriz, subrayando que prefirió abandonar el producto antes que ceder a lo que consideró una extorsión.

Este no es el primer episodio traumático que enfrenta la actriz. Durante el desarrollo de la noticia, varios medios recordaron que Spanic ha tenido que lidiar con situaciones complejas en el pasado, incluyendo el mediático caso de presunto envenenamiento por parte de una exasistente y diversas batallas legales por difamación.

A pesar de la gravedad de la acusación de porte de drogas, la actriz fue enfática en señalar que jamás cometió dicho delito y que su imagen pública fue injustamente dañada. Actualmente, la situación parece haberse aclarado, aunque el impacto emocional persiste en la artista, quien goza de una base de seguidores masiva en países como Colombia, donde sus producciones siguen siendo referentes de la cultura popular.

Por ahora, Gaby Spanic continúa enfocada en su carrera, dejando atrás este amargo episodio que, por unas horas, amenazó con arrebatarle su libertad.