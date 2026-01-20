Gente

¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

La actriz Gaby Spanic reveló detalles del calvario que vivió en México tras ser acusada de porte de drogas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Gaby Spanic rompe el silencio sobre el supuesto porte de drogas que casi la deja tras las rejas
Gaby Spanic rompe el silencio sobre el supuesto porte de drogas que casi la deja tras las rejas Foto: x

La reconocida actriz venezolana Gaby Spanic, recordada mundialmente por su icónico papel en la telenovela ‘La Usurpadora’, vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, no se trata de un nuevo proyecto televisivo, sino de un delicado incidente legal en México que por poco termina con la artista en prisión bajo graves cargos de narcotráfico.

El incidente en migración: ¿Qué ocurrió realmente?

De acuerdo con lo revelado por la propia actriz en una reciente entrevista para el programa ‘Hoy’ de México, la pesadilla comenzó en el aeropuerto cuando intentaba ingresar al país azteca tras un viaje procedente de Estados Unidos. Lo que debía ser un trámite de rutina se transformó en un interrogatorio de alta tensión cuando las autoridades aduaneras inspeccionaron su equipaje.

La situación se tornó crítica cuando los agentes afirmaron haber encontrado sustancias ilícitas entre sus pertenencias. “¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta… que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, confesó Spanic con evidente indignación, recordando el momento en que se vio vulnerable frente a las autoridades.

El origen del “malentendido”: Un live de Instagram

La actriz explicó que el detonante de esta confusión habría sido un video transmitido en vivo a través de sus redes sociales días atrás. En dicha grabación, se veía a la venezolana consumiendo cigarrillos de hierbas naturales, los cuales, según ella misma aclaró, no contienen nicotina ni ninguna sustancia prohibida por la ley.

Gente

Cine 4K y gravedad cero: Bad Bunny aterrizó en Colombia en un lujoso “palacio volante” de millones de dólares

Gente

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Gente

“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

Gente

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

Gente

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

Gente

Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

Gente

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

Gente

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Mundo

Profesor colombiano denuncia golpiza por parte de militares en México: “fractura de tres costillas”

Mundo

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

Sin embargo, la percepción de las autoridades fue distinta. Al encontrar los paquetes en su maleta, se basaron en las imágenes digitales para intensificar la revisión. La actriz aseguró que todo fue un malentendido, pero denunció haber sido maltratada psicológicamente durante el proceso, sintiéndose acorralada en una posición que “nunca debió existir”.

Una multa desproporcionada y amenazas de cárcel

Además de la presión legal, Spanic denunció lo que consideró una irregularidad financiera por parte de los agentes de aduana. Según su testimonio, las autoridades le exigieron el pago de aproximadamente 600 dólares en impuestos por dos paquetes de cigarrillos herbales cuyo valor comercial apenas alcanzaba los 30 dólares cada uno.

“Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron como 30”, explicó la actriz, subrayando que prefirió abandonar el producto antes que ceder a lo que consideró una extorsión.

Este no es el primer episodio traumático que enfrenta la actriz. Durante el desarrollo de la noticia, varios medios recordaron que Spanic ha tenido que lidiar con situaciones complejas en el pasado, incluyendo el mediático caso de presunto envenenamiento por parte de una exasistente y diversas batallas legales por difamación.

A pesar de la gravedad de la acusación de porte de drogas, la actriz fue enfática en señalar que jamás cometió dicho delito y que su imagen pública fue injustamente dañada. Actualmente, la situación parece haberse aclarado, aunque el impacto emocional persiste en la artista, quien goza de una base de seguidores masiva en países como Colombia, donde sus producciones siguen siendo referentes de la cultura popular.

Por ahora, Gaby Spanic continúa enfocada en su carrera, dejando atrás este amargo episodio que, por unas horas, amenazó con arrebatarle su libertad.

Más de Gente

La inspiradora historia de ‘Pol Deportes’ y su salto al éxito profesional.

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Gaby Spanic rompe el silencio sobre el supuesto porte de drogas que casi la deja tras las rejas

¿Gaby Spanic a la cárcel? La verdad detrás de la orden de captura contra la actriz de ‘La Usurpadora’ por porte ilegal de drogas

os lujos extremos del avión de 75 millones de dólares en el que llegó el "Conejo Malo"

Cine 4K y gravedad cero: Bad Bunny aterrizó en Colombia en un lujoso “palacio volante” de millones de dólares

El joven de 26 años rompió meses de silencio y compartió detalles íntimos de lo que describió como una relación familiar fracturada que, según él, ha llegado a un punto de no retorno.

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Gloria Trevi rompe el silencio sobre su parálisis facial

“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente.

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

Green Day llega al Super Bowl LX para calmar las aguas por el show de Bad Bunny

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

la millonaria estafa que le habría hecho a Mary Méndez con su vestido de novia

Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Exparticipante del ‘Desafío’ confesó que conoció a su papá “en el ataúd”; lo que sintió en el momento sorprendió

La inesperada reacción de Juanse Quintero tras la decisión de Johanna Fadul con Valentino en LCDLF3

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

Noticias Destacadas