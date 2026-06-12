Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras más de tres años hospitalizada

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, murió a los 47 años, informó este viernes el Palacio Real, más de tres años después de que una enfermedad repentina obligara a hospitalizarla.

¿Quién responde cuando un perro mata? Francia condenó al dueño de un pitbull que mató a su novia embarazada

La princesa Bha, como la conocían en su país, sufrió una infección abdominal que agravó progresivamente su estado de salud hasta que “falleció en paz” el jueves por la noche, señaló la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

La familia real instalará la capilla ardiente en el Gran Palacio de Bangkok y celebrará el funeral “con los más altos honores según la tradición real”, agregó la institución.

Bajrakitiyabha, única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, permaneció hospitalizada y en coma desde diciembre de 2022, cuando sufrió un grave problema cardíaco durante una sesión de entrenamiento con perros del ejército.

El Gran Palacio de Bangkok albergará las ceremonias fúnebres de la princesa. Foto: Thai News Pix/LightRocket via Ge

En agosto de 2025, el Palacio Real informó que la princesa padecía una grave infección sanguínea y dependía de equipos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, además de recibir medicación constante. Meses después, en mayo, la Casa Real advirtió que su salud se había deteriorado gravemente y que la infección se había vuelto “incontrolable”.

Fiscal y diplomática de formación, Bajrakitiyabha estudió en Reino Unido, Tailandia y Estados Unidos. Obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad de Cornell y posteriormente ejerció como embajadora de Tailandia en Austria.

“Un tesoro que vale 8.000 millones de euros”: Murió en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio inmobiliario pasa al Estado

Durante una visita a esa universidad en 2012, la princesa habló ante los estudiantes sobre su trayectoria profesional. “Ahora me pregunto, ¿qué soy exactamente? ¿Una fiscal? ¿Una abogada penalista? ¿Una diplomática? La respuesta es todo eso a la vez. Yo digo que soy un híbrido”, afirmó, según el diario universitario Cornell Chronicle.

A lo largo de su carrera también asumió distintos cargos en Naciones Unidas y promovió iniciativas en favor de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas orientadas a mejorar las condiciones de las reclusas.

Bajrakitiyabha desarrolló una carrera como diplomática y defensora de los derechos de las mujeres. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dentro de la monarquía, Bajrakitiyabha desempeñó un destacado papel ceremonial en la sociedad tailandesa, donde la familia real ocupa una posición central en la vida institucional y simbólica del país. Además, mantenía una relación cercana con su padre, quien la designó para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales un año antes de que enfermara.

Tras su hospitalización, miles de tailandeses dejaron mensajes de apoyo en libros instalados en distintos puntos del país para expresar sus deseos de recuperación.

El papa León XIV bendijo la alta torre de la Sagrada Familia de Barcelona tras una majestuosa misa

El rey Vajiralongkorn, de 73 años, tiene siete hijos fruto de cuatro matrimonios y todavía no ha designado oficialmente a un heredero, aunque las normas sucesorias favorecen a los hombres.

Las estrictas leyes de lesa majestad limitan fuertemente lo que puede decirse sobre la familia real tailandesa. Estas normas protegen a la monarquía de las críticas y contemplan penas de hasta 15 años de prisión por cada cargo.

*Con información de AFP.