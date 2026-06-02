Expertos de la ONU denuncian que Estados Unidos aplica “prácticas coloniales” contra Cuba

Expertos de la ONU criticaron este martes las acciones de Estados Unidos contra Cuba y aseguraron que los intentos de presionar al país caribeño recuerdan a “prácticas coloniales”.

Millonario empresario estadounidense se reunió con nieto de Raúl Castro en Cuba y desata ola de rumores

“Los intentos de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción recuerdan a las prácticas de la época colonial”, afirmaron los expertos en un comunicado.

Según indicaron, las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, forman parte de una estrategia más amplia contra la isla.

“Las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre ‘el honor de tomar Cuba’ reflejan una estrategia de coacción profundamente preocupante contra un estado soberano”, señalaron.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Los expertos sostuvieron que estas palabras se suman a otras medidas impulsadas por Washington en los últimos años.

“Esta afirmación no es mera retórica, sino parte de una estrategia más amplia que incluye el embargo de larga data contra Cuba, su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el reciente bloqueo de combustible y la imposición de medidas coercitivas a terceros”, afirmaron.

¿Cuba, en la fase final de su crisis histórica?

La declaración llega en medio de la difícil situación económica que atraviesa Cuba. El país enfrenta un embargo estadounidense desde 1962 y en los últimos meses ha visto agravada su crisis por nuevas restricciones al combustible y otras sanciones económicas.

La semana pasada, Estados Unidos aumentó la presión sobre La Habana al procesar al expresidente Raúl Castro por un caso relacionado con la muerte de ciudadanos estadounidenses en 1996.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Según los expertos, esta acusación “parece estar relacionada con estos esfuerzos por socavar la soberanía de Cuba”, al igual que el reciente despliegue del portaaviones Nimitz en el mar Caribe.

También mostraron preocupación por otros hechos ocurridos en la región. En particular, señalaron que estas acciones se producen “tras el secuestro del presidente venezolano en enero de 2026” y la proclamación por parte de Trump, en marzo de este año, “de la llamada ‘Doctrina Donroe’, en la que se afirma el predominio de EE. UU. sobre el hemisferio occidental, ha suscitado una gran alarma”.

Estados Unidos tendría tropas en posición para “ataque militar contra Cuba” y prende las alarmas en la región

Ante este escenario, los expertos pidieron a Washington que “cese inmediatamente todas las amenazas contra la soberanía de Cuba”.

Además, llamaron a los países miembros de la ONU a que “se abstengan de reconocer o aplicar medidas que violen los principios de igualdad soberana y no intervención” y solicitaron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General que traten el tema como un asunto que afecta a la paz y la seguridad internacionales.

*Con información de AFP.