Donald Trump reveló si habrá o no una escalada en Cuba, tras acusación criminal contra Raúl Castro

Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo, así lo dijo este miércoles, 20 de mayo, Donald Trump, tras la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro.

Atención: EE. UU. acusa formalmente a Raúl Castro, exdictador cubano de 94 años

“No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba” declaró a los periodistas el mandatario estadounidense tras el anuncio de que su Departamento de Justicia quiere meter en la cárcel a Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996.

La inculpación es un “momento muy importante”, añadió Trump, que somete a una gran presión a la isla comunista, sin energía a causa de un bloqueo naval estadounidenses contra buques petroleros.

🇺🇸🇨🇺 | Reportero: "¿Deberíamos esperar alguna escalada aquí [con Cuba]?"



Trump: "No. No habrá escalada. No creo que sea necesario. Mira, el lugar se está desmoronando. Es un desastre, y han perdido el control más o menos." pic.twitter.com/JyC6sqiIUy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 20, 2026

“Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba”, explicó.

Trump, que decretó el bloqueo petrolero, alterna las amenazas con las ofertas de diálogo para precipitar un cambio radical en la isla.

Marco Rubio sorprende con mensaje a los cubanos y denuncia al régimen de haber “saqueado miles de millones de dólares”

Ante la desastrosa situación de la isla, su gobierno ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda, pero a condición de que sea distribuida por la Iglesia católica u organizaciones caritativas.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este miércoles que la inculpación por Estados Unidos al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 es una “acción política” sin “basamento jurídico” que busca justificar una “agresión militar” a la isla.

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Foto: Getty Images

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, escribió en X Díaz-Canel. Subrayó que Cuba actuó entonces “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales”.

Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, como ya hizo con Venezuela, donde derrocó y se llevó para enjuiciarlo al dictador Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había ofrecido horas antes una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en español, en video.

Esa nueva relación “tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.

Trump firmó el pasado 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que dejó en la práctica sin combustible a la isla.

La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas.

Con información de AFP*