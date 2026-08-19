Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y otro alto magistrado, en el marco de su campaña contra esta institución a la que acusa de estar “politizada”.

La CPI rápidamente condenó la decisión y en un comunicado dijo que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”. El otro sancionado es el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.

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“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, señaló el tribunal con sede en La Haya.

Corte Penal Internacional. Foto: AFP

La Casa Blanca ha impuesto sanciones, con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos el país, a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de los aliados clave de Washington.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos dados de baja en combate. Washington lanzó una ofensiva diplomática contra la CPI hace un mes, al acusarla de “amenazar” estadounidenses.

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En un mensaje en X el martes, Netanyahu aplaudió las sanciones y calificó a la CPI como un tribunal “que disfraza su abuso de poder con el lenguaje del derecho internacional”. Chad y Venezuela anunciaron su intención de dejar la CPI. Rubio expresó su confianza en que otros países hagan lo mismo.

“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”, añadió Rubio en el comunicado. Pero el tribunal aseguró que continúa “inquebrantable”.

Marco Rubio argumentó las razones detrás de las sanciones contra la presidenta. Foto: NurPhoto via AFP

Estados Unidos firmó, pero no ratificó, el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2002. Washington no reconoce la jurisdicción de ese tribunal permanente con sede en La Haya que se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, los choques de la CPI no han sido solo con Estados Unidos. La jueza Akane emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú respondió con sus propias órdenes de arresto contra altos funcionarios de la corte.

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En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos han tomado acciones legales contra las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a la corte.

En una demanda presentada en Nueva York, cuatro organizaciones, incluida Human Rights Watch, aseguraron que las sanciones deben anularse porque, argumentan, violan entre otras cosas el derecho a la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.

Con información de AFP.