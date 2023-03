Rusia instaura acusación penal contra miembros de la CPI en represalias por ordenar la captura de Putin

Luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) ordenara la captura de Vladimir Putin por crímenes de guerra, el Comité de Investigación de Rusia respondió este lunes 20 de marzo, una causa penal contra los jueces de la CPI y el fiscal jefe de esta corte como represalia.

Desde la agencia rusa Interfax se informó que, las autoridades en Moscú consideran que los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez incurrieron en un delito contemplado en el Código Penal ruso al poner en cuestión la protección de la que teóricamente goza un jefe de Estado como Putin, según un comunicado del Comité de Investigación.

El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una videoconferencia el viernes 17 de marzo de 2023 en el Kremlin, en Moscú. (Sputnik, Foto de Pool del Kremlin vía AP) - Foto: AP

Incluso, señalan al fiscal de la CPI, Karim Khan, de inculpar presuntamente a una persona inocente y señalar igualmente a un mandatario extranjero protegido. Todo esto, luego de que Khan iniciara investigaciones para determinar si se han cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en el marco de la ofensiva sobre Ucrania.

Es de recordar que, la orden de captura contra Putin se dio por la supuesta deportación forzada de niños ucranianos hacia territorio ruso, lo que claramente, ha sido negado por Rusia y rechazado por múltiples políticos nacionales que recordaron que su país no pertenece al órgano internacional, por lo que no tendría cumplimiento.

Moscú alega la “inmunidad absoluta” de Putin ante procesos en el extranjero para echar por tierra cualquier potencial procesamiento, si bien es complicado que, con el actual marco político, el presidente ruso pueda ser detenido y entregado a La Haya para sentarse en el banquillo.

“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa. (Photo by JOHN THYS / AFP) - Foto: AFP

Conocida la decisión, Lvova-Belova, vinculada a la solicitud, se pronunció y dijo que “está bien que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país”, ironizó, según publicó la agencia estatal RIA Novosti. Añadió que “hubo sanciones contra mí de todos los países, incluso de Japón, y ahora una orden de arresto (…), pero seguiremos trabajando”.

Más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida, según Kiev. Por lo que, la decisión del CPI busca restablecer los derechos de los pequeños afectados, a muchos de los cuales les habrían quitado sus identificaciones y nacionalizados como rusos.

La respuesta de Rusia

El expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó la orden de arresto con papel higiénico. “No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.

Sin embargo, las palabras del expresidente no quedaron ahí, y amenazó con apuntar a La Haya, en Países Bajos, con misiles hipersónicos de capacidad nuclear. “Miren cuidadosamente al cielo” habría escrito Medvedev, dirigiéndose a la CPI.

“Todos caminan bajo Dios y los misiles. Uno bien puede imaginar el uso directo de un Onyx hipersónico del Mar del Norte por parte de un barco ruso en el juzgado de La Haya”, advirtió el expresidente, que actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

Un hombre sostiene una foto de su hijo en el Muro de la Memoria de los defensores caídos de Ucrania en la guerra ruso-ucraniana durante una ceremonia que marca el Día del Voluntariado en Kiev el 14 de marzo de 2023. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP) - Foto: AFP

El expresidente habría asegurado en un chat, que está siendo difundido por varios medios de comunicación, que los jueces de la Corte Penal Internacional “se emocionaron en vano”. Y se burla de los hechos, diciendo que Rusia es una potencia nuclear “Mira, dicen, somos valientes y levantamos la mano contra la mayor potencia nuclear”.

Y reiteró una vez más su amenaza, no sobre un país sino sobre la organización internacional: “La corte es solo una organización internacional miserable, no la población de un país de la OTAN. Es por eso que no comenzarán una guerra. Tendrán miedo. Y nadie sentirá lástima por ellos. Entonces, jueces de la corte, mire cuidadosamente al cielo”, agregó Medvedev.

*Con información de Europa Press y AFP.