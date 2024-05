“Me han abordado para ofrecerme beneficios por vía del Gobierno. Esa es la realidad. Están comprando a medio mundo en el Congreso”

Por cuenta de esta revelación, en ‘Vicky en SEMANA’ debatieron varios congresistas. En medio de dicho debate, el congresista Hernán Cadavid, integrante del Centro Democrático, denunció que a él se le acercaron. “Aún siendo oposición me han abordado, me han aproximado para ofrecerme beneficios por vía del Gobierno. Esa es la realidad y, en el momento que corresponde y en el canal que corresponde, vamos a presentar esa denuncia de suma gravedad. Y le quiero decir, tiene toda la coherencia en el barril sin fondo en que han convertido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esa entidad no solo tendría que desaparecer, suprimirse, eliminarse o cambiarse su régimen. De allí es la caja donde están comprando a medio mundo en el Congreso de la República”.