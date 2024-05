Karol G se roba las miradas en la Met Gala 2024, mientras que Shakira es criticada: “no entendió nada”

Este lunes 6 de mayo se lleva a cabo una de las noches más importantes del año en el mundo de la moda, pues llegó el momento en el que las estrellas más grandes del mundo muestran todo su estilo de acuerdo al objetivo del año de la Met Gala.

Esta gala reúne a celebridades, personalidades famosas, diseñadores y figuras influyentes que con su presencia ayudarán a recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: (L-R) Sarah Paulson, Harris Dickinson, Amanda Seyfried and Damson Idris attend The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) | Foto: Getty Images

De la presente edición de este importante evento se conoce que tiene la temática de Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion, que traduce “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, y según la revista Vogue, el objetivo de esta temática es honrar el paso del tiempo con piezas históricas y la convergencia con las nuevas tecnologías, y a su vez que estas muestren una relación directa con la naturaleza.

Las personalidades que asisten a esta importante gala tenían la misión que cumplir con un estricto código de vestimenta: “‘El jardín del tiempo’, basado en el relato de J.G. Ballard en 1962, enfocado a la conmemoración de aquellas piezas de ropa tan frágiles que no pueden volver a lucirse, siendo bellezas durmientes”.

Shakira y Karol G hacen su aparición en la Met Gala 2024

Pese a que Shakira es y ha sido una de las artistas con más reconocimiento a nivel mundial no ha gozado con la oportunidad de estar presente en este importante y distinguido evento de moda.

Se ha dado a conocer que la posible razón por la que nunca había asistido a este evento es porque Anna Wintour, la anfitriona del evento no goza del estilo de la colombiana. Sin embargo, luego del gran éxito que ha tenido, fue invitada a la gala en el presente año, y aunque lució un gran vestido rojo de Carolina Herrera, no conquistó al público, pues muchos aseguraron que la barranquillera no entendió el concepto del evento.

Por esta razón, varios internautas comentaron su descontento con el look de la artista: “Shakira se ve preciosa, pero dónde está la temática?”; “Karol G en la Met Gala devoró, y Shakira en la Met Gala ayunó”; “Shakira está bonita ¿pero me pueden decir qué representa el vestido rojo en relación a la temática del libro The Garden Of Time y la Met Gala?”, y más.

Por otro lado, la alfombra de la Met Gala también tuvo la presencia de otra de las colombianas más reconocidas del momento, la antioqueña Karol G.

Desde que la paisa tocó suelo neoyorkino se especuló mucho sobre el atuendo que luciría, incluso, al salir del hotel, Karol G salió cubierta por una carpa que no dejó ver nada de su atuendo hasta que llegara al evento.

Shakira | Foto: Instagram @shakira

La Bichota ya hizo su aparición en la Met Gala y lució un atuendo mágico hecho por el diseñador de modas estadounidense Marc Jacobs con el que simuló ser un hada, en honor a la temática de la gala.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Karol G attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Aliah Anderson/Getty Images) | Foto: Getty Images