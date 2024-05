Jhonny Rivera reveló qué le dijo Alejandro Estrada sobre canción inspirada en la infidelidad de Nataly en ‘La casa de los Famosos’

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre la canción de Jhonny Rivera?

De hecho, según reveló recientemente Rivera en medio de una entrevista, el tema ya estaría listo, pero no solo eso, ya que incluso confesó que Alejandro ya lo habría escuchado, y le dio el visto bueno, pero que el cantante está esperando a que se acabe el programa para sacarla al público.

“Fueron tan sabias, tan bonitas, me pareció que eso fue espectacular. Cuando madrugo, me levanté con esas palabras y de una vez empecé a escribir. Se la mostré a mi familia y me dijeron que muy hermosa canción. Sin embargo, tuve una conversación con Alejandro y que era hermosa y que tenía luz verde”, expresó el cantante en el programa.