Así suena la canción de Jhonny Rivera, inspirada en la infidelidad de Nataly Umaña en ‘La casa de los Famosos’

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar desde que inició La casa de los famosos Colombia , es sin dudarlo la comentada infidelidad de Nataly Umaña, quien frente a las cámaras se involucró con un hombre que no era su esposo, Alejandro Estrada.

Jhonny Rivera da adelanto de canción sobre infidelidad de Nataly Umaña

“Fueron tan sabias, tan bonitas, me pareció que eso fue espectacular. Cuando madrugo, me levanté con esas palabras y de una vez empecé a escribir. Se la mostré a mi familia y me dijeron que muy hermosa canción. Sin embargo, tuve una conversación con Alejandro y que era hermosa y que tenía luz verde”, expresó el cantante en el programa.