Ciclista que trató de “rata” a Nairo, ahora menospreció a otro colombiano en el Giro de Italia 2024

Justamente en esas palabras, fue que dejó ver el desprecio por los compañeros de equipo de Tadej, entre los que se encuentra el colombiano Molano: “ Sus compañeros son corredores normales, que tendrán un día bueno y al día siguiente no. Pogačar siempre está bien ”.

Esta, no es la primera vez que el corredor de los Gran Bretaña tiene palabras negativas hacia los colombianos. En una de sus últimas ediciones de su pódcast, llamado The Geraint Thomas Cycling Club , el ciclista británico había cargado contra Nairo Quintana,

“ Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata ”, dijo Thomas al aire durante el capítulo, que posteriormente subió a plataformas digitales como Spotify, esto, debido a una situación que le incomodó del boyacense durante una carrera ya disputada en este 2024.

Daniel Martínez salva el día y no cede tiempo con Pogačar: clasificación general del Giro de Italia en la etapa 13

Contexto: Daniel Martínez salva el día y no cede tiempo con Pogačar: clasificación general del Giro de Italia en la etapa 13

Al hecho que hace referencia Thomas es uno dado a conocer por Wout Poels, que se dio en la Vuelta a Cataluña. “ Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo ”, refirió sobre el altercado con Quintana.

Ante estos ataques, Nairo no quiso prestar atención; no obstante, en el evento donde presentó su Gran Fondo del Quindío, respondió de manera educada pero certera: “Sabemos que a unos gustamos, a otros no. Hemos hecho cosas muy bonitas para nuestro país”.