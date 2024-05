Pogačar revela la etapa en la que podría perder tiempo con Daniel Martínez: “No me sienta muy bien”

Tras la etapa 12, disputada entre Martinsicuro y Fano, Pogačar atendió a los medios de comunicación y confesó que hay una etapa en especial a la que le tiene cierta desconfianza. “No tengo muchas ganas de que llegue la contrarreloj. Eso no me sienta muy bien. Es muy plano allí y a menudo no lo hago muy bien. Voy a aprovechar mi oportunidad y dar mi cien por ciento”, dijo.