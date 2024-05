Carolina Cruz emprende una nueva etapa para hacer un sueño realidad; ¿se alejará de la televisión?

El sueño que logró cumplir Carolina Cruz

¿Qué cirugías tiene Carolina Cruz?

Según confesó, “Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época”. Adicional, comentó que también tiene intervenciones como “También para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las ‘puchecas’ muy grandes. Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto y me coloque otras”.