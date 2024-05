¿Carolina Cruz tendría una relación poliamorosa?, así respondió la presentadora a la incógnita

Carolina Cruz revela qué piensa del poliamor

Por mencionar que el “amor es libertad”, en la misma charla mencionó que no hacía referencia a relaciones abiertas o poliamorosas , debido a que aunque las respeta, no quisiera una para su vida, debido a que preferiría estar soltera.

“Lo respeto, pero no estoy preparada para eso... siento que si quiero poliamor mejor estoy soltera y así no me siento mal”, recalcó Carolina Cruz.

Sobre el tema, finalizó comentando que “ Para mí no es una opción el poliamor, especialmente porque siento que la energía sexual es muy fuerte . Entonces tú no sabes la persona con la que te acuestas, con cuántas personas estuvo”.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta, pues, yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, confesó en la charla Carolina.