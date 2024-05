A Yina Calderón le tocó agachar la cabeza y afrontar consecuencias por delicadas afirmaciones sobre Carolina Cruz

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de redes sociales en Colombia, debido a sus constantes declaraciones sobre otros colegas. La exprotagonista de Nuestra Tele no dudó en exponer y pelear con otros influenciadores, manifestando los puntos en los que no estaba de acuerdo con ellos.

“Yo te estoy hablando recién yo salí de Protagonistas en 2014, entonces yo no sé. Ella no tenía hijos, era en ese momento en que yo iba a Hotel Quinto. [Estaba] consumiendo droga. La vi consumiendo droga y en una posición muy incómoda, y no por consumir droga, sino porque estaba llevada. Escasamente se podía parar”, aclaró, mencionando que todo había pasado hace tiempo, específicamente hace diez años.