Vicky Rueda se despachó contra actriz colombiana a la que señaló como “amante” de su exesposo

“ Desde hace 10 años decidí trascender mi vida como actriz dentro de las acciones físicas afuera, decidí salirme del estudio . Noté que los vientos no estaban a favor en la última producción y eso me saturó bastante, me creó una fatiga mental y muy inapropiada para ese momento”, señaló la actriz.

“Había una compañera en especial que estaba peleando siempre por el color de la ropa que yo me ponía y estaba ensañada, verdaderamente ensañada como una boa constrictor. Eso empezó a generar un malestar hasta con mi manager porque en ese momento no entendía que estaba bajo acoso, bajo ‘bullying’, bajo un acoso sistemático y también bastante maquiavélico”, recalcó Vicky en la conversación.

Pero no solo eso, Rueda aprovechó para revelar que la misma mujer, había sido amante de su exesposo el también actor , Carlos Mariño, al señalar que “No más que me di cuenta que había sido amante de mi esposo estando en la misma novela” .

“No digo el nombre porque yo creo que tú puedes investigar a esa persona que conozco desde hace 20 años. No más que me di cuenta que había sido amante de mi esposo estando en la misma novela. Después mi hija me cuenta que hay fotos de ella en ropa interior con la siguiente esposa que tuvo el padre de mi hija. O sea que no se cansa”, aseveró en la reveladora entrevista.