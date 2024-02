Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ rechazó personaje gay por principios morales: “Delante del señor no está bien”

El pereirano brilló con su talento profesional, conquistando con la versatilidad que proyectaba en cada papel que tomaba. A lo largo del tiempo logró destacar con la participación en títulos como Nuevo rico, nuevo pobre, Gabriela, giros del destino, Sin tetas no hay paraíso, La bruja, Venganza, Enfermeras y Ana de nadie , el más reciente.

En sus declaraciones, el famoso colombiano señaló que estaba muy comprometido con sus creencias y con Dios, por lo que no sentía que estuviera bien hacer apología a esta clase de situaciones de la sociedad. En su aclaración, mencionó que no odiaba ni tenía problemas con la comunidad LGTBIQ+, pues en su comunidad religiosa los amaban y esperaban.

La celebridad no aceptó un personaje por la historia e inclinación sexual que tenía. | Foto: Instagram @andrestoro1

“Una película en donde me dijeron que el personaje tenía que tener relaciones sexuales con su esposa y así lo tenía que hacer con un hombre. Mi hermano, yo estoy comprometido con la palabra de Dios y entiendo que delante del señor no está bien hacerle apología a este tipo de cosas, o sea, yo no puedo decir que yo odio a los gais, por el contrario, los amamos y queremos que vengan a Cristo”, apuntó en la charla.