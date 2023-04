De actor a predicador, así le cambió la vida a un famoso colombiano

Nuevo rico, nuevo pobre fue una de las producciones más famosas exitosas que se transmitió por el Canal Caracol. Dicha telenovela contaba la historia de dos jóvenes que fueron separados de sus familias, uno de ellos fue llevado donde los ricos y el otro donde los pobres.

Un día “descubrieron” el cambiazo y cada uno de los protagonistas fue devuelto a sus verdaderos hogares, aunque esto generó una serie de situaciones bastante complicadas.

Los protagonistas de dicha producción fueron Martín Carpan y John Alex Toro. Los dos recibieron muchos elogios por parte de los televidentes y, aunque recibió muchas nominaciones en los premios India Catalina y no ganó, el público recibió muy bien la historia.

Algunos de los personajes de la telenovela 'Nuevo rico, nuevo pobre'. - Foto: Caracol TV

Desde hace varios días, en TikTok se han vuelto virales unos videos en los que uno de los antagonistas de la telenovela aparece en el atril de una iglesia haciendo una especie de prédica. Esto ha llamado la atención de muchos de sus fans y de algunos que apenas están conociendo esta nueva faceta del actor Andrés Toro.

En los videos se puede ver que el actor habla sobre una “paz” que encontró después de entrar a la religión. “Cada vez que me invitan a un lugar y yo digo que soy actor y soy cristiano, la gente espera que yo comience a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, que si lo pudo hacer conmigo también lo puede hacer con ustedes”, comenzó el actor, muy felicitado por dicho video en la red social.

Continuó: “Es importante y seguramente en un momento lo podremos hacer, pero me he dado cuenta de algo y es que, cuando yo me iba del sitio, simplemente la gente quedaba con el ‘ay tan lindo, cristiano. Que bueno que haya gente como usted en el medio’. Y resulta que en este tipo de eventos, las personas que vienen y no conocen de Cristo, y muchas otras que están pasando por sequías espirituales fuertes, necesitan es palabra de Dios y no palabra de hombre”, se le puede oír al actor en su prédica.

El reconocido actor sigue ejerciendo y, además, predica. - Foto: @andrestoro1

Dejó claro que, a pesar de ser considerado uno de los actores más famosos del país, no se llegó a hablar de él sino de Cristo. “Aquí no venimos a hablar del actor, acá venimos a hablar de Cristo y exaltarlo a él y su palabra”, reitera.

Las opiniones sobre las palabras del actor son divididas. Algunos le aplauden que tenga una espiritualidad bastante fuerte, pero otros creen que está cayendo en el fanatismo.

Sin embargo, él no ha dejado a un lado su pasión por la actuación y recientemente se la ha visto en el personaje de Luciano en la novela del Canal RCN Ana de Nadie.

“Me da mucha felicidad, un gran actor y hoy será un gran predicador de testimonio para muchos mil bendiciones”; “bien, pero qué pasaría con tu profesión de actor. No todo trabajo nos deja honrar a Dios”; “cuanta alegría hay en mi corazón de solo escuchar tu palabra. Gracias, padre”; “ojalá muchos vean este testimonio y reflexionen de Jesucristo en tu cambio”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en TikTok.

Este no es el primer famoso que muestra su faceta religiosa. Lo mismo hizo hace algunos años la actriz Amada Rosa Pérez. Pero en el caso de esta última, se ha alejado de las cámaras y los flashes precisamente para dedicar su vida a Dios.

Desde hace muchos años no se le ha vuelto a ver en ninguna nueva producción televisiva ni en campañas publicitarias.