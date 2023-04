Miguel Varoni volvería a interpretar a ‘Pedro, el escamoso’ 20 años después; esto es lo que se sabe

‘Pedro, el escamoso’ fue una de las telenovelas que marcó la televisión colombiana, protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes. Esta historia, original de Luis Felipe Salamanca, fue emitida entre el 2001 y el 2003 por Caracol Televisión. Durante el tiempo que estuvo al aire, barrió en el rating por quienes quedaron enganchados con la historia de amor de Pedro Coral y la doctora Paula.

De hecho, la producción arrasó en los premios India Catalina 2002, donde se hizo con las categorías ‘Mejor telenovela’, ‘Mejor actor protagónico’ y ‘Mejor Libretista’. En Venezuela y Estados Unidos también fue galardonada.

Miguel Varoni protagonizó 'Pedro, el escamoso', una telenovela que tuvo altos niveles de rating desde el 2001 hasta el 2003. - Foto: Tomado de video

Pues bien, recientemente, el periodista y experto en chismes de la farándula, Carlos Ochoa, reveló que la exitosa producción podría tener una tercera parte muy pronto. Se trataría de una nueva historia y no de una repetición coproducida entre Telemundo y Caracol, en la cual estaría sonando de nuevo el nombre del actor Miguel Varoni para que vuelva a interpretar al protagonista 20 años después.

“¿Será cierto que sí viene ‘Pedro, el escamoso’ parte 3? (...) Después de los supuestos problemas legales [Caracol y Telemundo] ya como que hicieron las paces estas cadenas importantes. ¡Estaría al peluche! Dicen, cuentan que Miguel Varoni volvería al país para meterse en las botas de ‘Pedrito’ Coral para esta tercera parte, en la alianza”, dijo el comunicador en un video publicado en su canal de YouTube.

A su vez, Ochoa reveló que el actor -originario de Buenos Aires (Argentina)- mientras está en el rodaje de la nueva historia, “dejaría su cargo” de director Creativo y vicepresidente de Producción de Telemundo Studios.

Otro detalle tiene que ver con los famosos que harían parte del elenco, según Ochoa, ya habría iniciado el casting y, al parecer, querrían de vuelta a los actores y actrices que hicieron parte de la versión original, es decir Sandra Reyes, Alina Lozano, Marcela Mar, Andrea Guzmán, Javier Gómez y a nuevos talentos que sean parte de la nueva entrega de ‘Pedro, el escamoso’.

Estreno de 'Pedro, el escamoso' tuvo buen rating para Caracol T.V. - Foto: Redes sociales

El hijo de ‘Pedro, el escamoso’

Algunos recuerdan a un personaje que se robó el corazón de los televidentes. Este fue ‘Pedrito Coral’, interpretado por Carlos Kajú, un actor, cantante y escritor que en la actualidad está completamente cambiado. Aunque se mantiene con algunos roles actorales, en redes sociales suele mantenerse muy activo, donde acumula más de 75 mil seguidores.

El joven está radicado en México y en su biografía mantiene que interpretó el papel de ‘Pedrito Coral’ en la producción de Caracol Televisión. Su cambio de look ha sorprendido a los usuarios, de hecho, actualmente se roba los suspiros de más de una usuaria en redes sociales.

Pues bien, recientemente compartió un video en donde corrobora que efectivamente ya no es el niñito de antes y le da a más de uno un golpe en la cédula al recordarles que se han cumplido 22 años desde que esta novela fue estrenada por Caracol.

Carlos Kajú estuvo en el elenco de 'Pedro el escamoso' . - Foto: Tomadas de Instagram @carloskajuactor

Ahora está dedicado a conocer el país mexicano, así lo dio a entender con el video en el que se muestra como todo un mochilero: “Ahora mismo viajo solo por todo México, un hermosísimo país”. Al parecer, aunque le ha ido bien con los viajes, en el amor no le ha ido igual: “A lo largo de mi bella vida me he enamorado de una y mil veces de las mujeres, las que les soy agradecido por lo que me han dado”.

También le agradeció a varios de sus seguidores por apoyarlo desde que está en la televisión: “Carlitos, me alegra mucho saber que estás en México, muchos éxitos, mucha fuerza, resistencia. En algún momento pienso viajar allá a hacer carrera”, le escribió uno de sus fans.