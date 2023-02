Sorprendente: Sandra Reyes, actriz de Pedro El Escamoso, dejó la fama para convertirse en hippie

La historia de Pedro Coral Tavera, su pintoresca forma de ser, los detalles de la sociedad colombiana de entonces, el humor y los demás personajes son algunos de los detalles que más llamaron la atención de los televidentes sobre la producción, la cual fue realizada por Luis Felipe Salamanca y Dago García, y que originalmente estuvo al aire entre 2001 y 2003.

Miguel Varoni protagonizó 'Pedro el escamoso', una telenovela que tuvo altos niveles de rating desde el 2001 hasta el 2003. - Foto: Tomado de video

Muchos se han preguntado sobre las historias desconocidas detrás de la producción y de lo que pasó con los actores y actrices que formaron parte del elenco, principalmente de los personajes más reconocidos como Miguel Varoni (Pedro Coral Tavera), Marcela Mar (Mayerli Pacheco), Alina Lozano (Nidia Pacheco), el argentino Javier Gómez (César Luis Freydell), y Sandra Reyes (Paula Dávila), de quien en especial no se volvió a tener noticias.

Sandra Reyes interpretó a Paula Dávila en la novela. - Foto: Redes sociales

Pues bien, la entonces protagonista de la famosa novela en ese momento tenía 23 años, pero se dio cuenta de que lo suyo no era vivir una juventud eterna y por eso decidió dar un paso al costado para dejar la fama y dedicarse a otras cosas.

Aunque Sandra Reyes también se destacó por su interpretación del personaje Amparo Cadena en la serie El cartel de los sapos, en 2008, así como su participación en bastantes producciones colombianas, que incluyen novelas y películas, se declaró oficialmente hippie en el año 2018 y cambió muchos aspectos en su estilo de vida.

Ahora la mujer usa muy poco maquillaje y su manera de vestir es diferente, pues dejó los tacones y ya no se le ve con faldas ajustadas. En una entrevista para La Red dijo que había acudido a rituales indígenas y allí se había podido reconstruir y fortalecer espiritualmente.

Sandra Reyes ahora se dedica a llevar un mensaje sobre el cuidado de la tierra. - Foto: @sandrareyesactrizoficial

Sin embargo, la actriz resaltó en Las 2 Orillas que no se alejó la pantalla chica porque quisiera sino porque no tenía trabajo. “La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”.

La actriz colombiana aseveró que, irónicamente, aunque es la protagonista de la telenovela más vista del país, no recibe ni un solo peso de las regalías de la producción. “Eso es un chiste. No, a los actores no nos llega nada, las regalías no existen en este país. A mí no me pagan por las repeticiones”, mencionó la artista. “Con Pedro El Escamoso la gente pensará que a mí me va a llegar un chequecito popocho, no, eso no pasa”.

“Hay gente que me ataca”: Miguel Varoni habló de su apariencia física

Miguel Varoni es uno de los actores más recordados y queridos por los colombianos, quienes han seguido de cerca su carrera como actor, desde su debut en la pantalla -en 1984- en una producción llamada Los Cuervos.

Entre las producciones que hicieron que se diera a conocer en el mundo del entretenimiento están: Las Juanas, Ojo por ojo, La casa de al lado, Ladrón que roba ladrón, Más sabe el diablo, entre otras. Sin embargo, en 2010 fue que conoció el éxito total, después de interpretar el papel de Pedro Coral Tavera, en la novela Pedro el escamoso, que fue tan bien recibida que ha sido retransmitida en varias ocasiones y alcanzó a estar un tiempo en la plataforma de streaming Netflix.

El reconocido artista fue uno de los afectados por la pandemia de la covid-19, pues en 2021, después de contraer esta variante y de superarla, empezó a bajar muchos kilos bastante rápido, tanto que su propia esposa estaba totalmente impactada.

Lo anterior hizo que no solo sus familiares, sino también sus seguidores se preocuparan en su mayoría, mientras otros, sin saber lo que padecía en ese momento el actor, empezaron toda una ola de críticas y comentarios negativos sobre su cuerpo, que hasta el día de hoy sigue.

Con el paso del tiempo se han revelado detalles de lo que adicionalmente ha hecho que su cuerpo y, sobre todo, su rostro haya tenido un cambio totalmente drástico. Otro de los aspectos que ha contribuido a que baje de peso es su alimentación, pues después de tener coronavirus tomó la decisión de someterse a un nutricionista, para posteriormente volverse vegano.

El actor hizo una dieta vegana para bajar de peso - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram @soyvaroni

“Miguel optó por una dieta vegana de tiempo completo, al igual que su esposa Catherine Siachoque. El actor dice que por esta decisión de vida su cuerpo ha sufrido algunos cambios físicos”, explicó la presentadora del programa de Lo Sé todo.

Por otra parte, al estar inmerso en el mundo del entretenimiento y, sobre todo, después de recibir comentarios sobre su vejez, fue convencido -hace menos de un año- a someterse a una cirugía de rejuvenecimiento, ejecutada por el cirujano plástico Alan González, quien le hizo una proyección de pómulos, reborde mandibular, así como la flacidez del cuello, el pecho y el abdomen.

Hace poco, el actor se cansó un poco de tantas críticas no solo por su físico, sino porque, según sus seguidores, abusa de los filtros que ofrecen plataformas como Instagram, por lo que decidió hablar al respecto.

“Aquí, saliendo de Piratas del Caribe, pero, estoy un poco preocupado, molesto, angustiado, qué nivel, hay gente que me ataca porque dicen que yo siempre hago las historias con filtro y aquí hay otro nuevo”, expresó el actor, mientras lucía su rostro con otro filtro.