Miguel Varoni mostró el resultado, tras someterse a cirugía de rejuvenecimiento

El actor colombiano Miguel Varoni, quien se sometió recientemente a un procedimiento de rejuvenecimiento, el cual ha mostrado en sus redes sociales, e incluso bromeó con que esperaba que lo convirtieran en Maluma.

Sobre el tema, el cirujano aseguró que con el procedimiento de Varoni tiene como objetivo desmitificar las cirugías plásticas y sobre todo en los hombres.

“Que la gente pueda entender que el concepto de armonía no es solo cara, sino que es cara y cuerpo para lograr un resultado estéticamente aceptable”, dijo el especialista Alan González.

La cirugía incluyó proyección del pómulo, del reborde mandibular, flacidez del cuello, del pecho y el abdomen, además de la eliminación de piel que sobraba.

Posteriormente, el protagonista de Pedro el escamoso publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró la piel de su abdomen, la cual estaba flácida y con gran parte del tejido sobrando.

Ahora, ocho días después de su recuperación, mostró la misma parte de su cuerpo tonificada y sin piel que sobraba, sumado a los cambios en el rostro que se pueden ver.

“Que no tengan miedo, que se aventuren, que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo, que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad”, dijo el actor en el video.

Previo a la cirugía, Varoni había sido noticia por su apariencia física, puesto que el actor sorprendió con una entrevista en el canal internacional Telemundo con un estado físico poco particular en él.

Ante la evidente transformación que había tenido en los últimos meses, varios internautas señalaron que el artista colombiano estaría atravesando algún tipo de enfermedad, ya que se notaba que había perdido la masa muscular que lo hacía ver grande y corpulento.

Sin embargo, Varoni presumió días después su nueva figura en una paradisíaca playa y dejó ver que se encuentra bastante bien de salud.

Mediante sus historias de Instagram, el vicepresidente creativo de los Estudios Telemundo compartió una pequeña galería de tres fotografías en las que sale posando, aparentemente, en uno de los sets de ‘La mujer de mi vida’, serie en la que estaría trabajando en la actualidad.

“Al natural”, fue el corto texto que escribió el reconocido productor y director en las imágenes que se hicieron virales rápidamente. El colombiano también acompañó las postales con la canción ‘Get down on it’, interpretada por la banda Kool & The Gang.

Varoni, de igual manera, subió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece cantando y bailando salsa durante un evento privado, mostrando una vez más sus habilidades artísticas.

“Sí, cumpliendo sueños. Así es que es, ¡CUMPLIENDO SUEÑOS! Canté aunque no canto y bailé aunque no bailo. Eso sí, dele gracias a DIOS por la vida y dele gracias a DIOS por todo”, manifestó en la publicación.

Tras la viralización de su nuevo aspecto físico, el programa ‘Lo sé todo’ reveló que Miguel Varoni decidió desde hace un buen tiempo cambiar sus hábitos alimentarios, por lo cual comenzó una estricta dieta vegana al no consumir ningún producto que provenga de los animales.

“Miguel optó por una dieta vegana de tiempo completo, al igual que su esposa Catherine Siachoque. El actor dice que por esta decisión de vida su cuerpo ha sufrido algunos cambios físicos”, manifestó Elianis Garrido, quien trabajó con el actor en Sin senos no hay paraíso.