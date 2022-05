“No me gustaba cómo me veía”: Isabella Santodomingo y su experiencia con la menopausia

Isabella Santodomingo es una de las famosas más importantes de Colombia, siendo recordada en los últimos años por su participación en MasterChef Celebrity Colombia hace un par de temporadas. La actriz y presentadora es reconocida entre los televidentes y usuarios en redes sociales por hablar directamente sobre los temas coyunturales que rodean su vida y que de una u otra forma afectan su entorno.

Por esto, para sus seguidores en internet fue curioso que Santodomingo no apareciera en la escena pública durante más de un mes, pues extrañaron sus comentarios e historias de vida.

Ante esta situación, la barranquillera decidió acabar con el silencio y hablar sobre las razones para abandonar las redes sociales por un tiempo, asegurando que su cuerpo y la forma en la que se relacionaba con este, fue una de las razones para tomar esta decisión.

De acuerdo con Santodomingo, en los últimos meses ha venido afrontando un proceso que es habitual en toda mujer que alcanza la edad madura: la menopausia. Según contó, esta situación, así como la premenopausia semanas antes, le generaron grandes cambios físicos y mentales que terminaron afectándola más de lo que hubiera imaginado.

“El problema fue sentirme mal por cómo me veía, que me parece ridículo porque a mí nunca me ha importado. Esta edad sí me empezó a importar y por eso quería contarles que caí en la trampa de la vanidad”, explicó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Para la famosa, los cambios que notó en ella fueron más que evidentes, causándole situaciones muy poco agradables, tanto para ella como para las personas que la rodeaban: “Yo, que siempre he sido la más comunicativa, que siempre trato de ser la más divertida, la que quiere ayudar a través del humor, y no lo tenía para mí. No tenía compasión para mí. No me gustaba como me veía. Odiaba como me sentía y de repente un día me dije ‘no puede ser que esto solo me esté pasando a mí’, ¿por qué la cobardía? Tengo un montón de gente que espera algo de mí, pero me sentí tan hipócrita porque trataba de ayudar, pero no me ayudaba a mí misma”.

Asimismo, explicó que, aunque en principio se sintió culpable precisamente por sentirse mal consigo misma, especialmente con su cuerpo, para Santodomingo hoy la menopausia es una realidad a la que le presta atención para aprender a vivir con ella.

“La gente no le da importancia y nadie se toma la molestia de decir ‘te pasa esto, a tu cuerpo le pasa esto, emocionalmente vas a pasar por varias cosas’”, agregó, justo en el momento en el que expresó la necesidad de que las mujeres que ya pasaron por esta situación puedan enseñar a otras que no han llegado a esta etapa de su vida, sobre los momentos que se viven durante la menopausia.

De hecho, esa fue una de las razones por las cuales decidió hablar: mostrar a otras mujeres, desde su propia experiencia, cómo afrontar de mejor manera la menopausia en sus vidas.

“Yo no quiero que digan ‘pobrecita Isabella’, sino aprovechar el espacio para decir a las mujeres que está bien subir de peso, que no pasa nada con cumplir más de 50 años, que está bien envejecer con dignidad, tener canas”, manifestó.

Por último, envió un mensaje especial para aquellas mujeres que creen que en la vanidad está la verdad felicidad de sus vidas. “No quiero que lleguen a esta edad sintiéndose perdidas o agarrándose de la vanidad porque todo eso se acaba”, concluyó Santodomingo.