Examiga reveló cómo era Clara Chía de mesera; destapó verdad sobre Piqué y contó detalles de su oscuro pasado: “Tenía novio”

El ex defensor español de Barcelona Gerard Piqué (C) y su novia Clara Chía Martí (R) asisten a la carrera de Moto2 del Gran Premio de Moto de Cataluña en el Circuito de Cataluña de Montmeló, en las afueras de Barcelona, el 3 de septiembre de 2023. ( Foto de Josep LAGO/AFP) | Foto: AFP

Se destapan detalles del pasado de Clara Chía

“Decidí irme a trabajar allá porque estaba estudiando una carrera, pues tenía contactos de uno de los socios del bar de copas y envié mi hoja de vida. Me eligieron y mi primer día llegó y mi compañera era Clara. No tenía ni idea que cada noche en ese bar era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes, gente muy famosa”, comentó.

“ Al inicio, con Clara, me llevaba normal. Era una chica bastante simpática, pero no hablábamos mucho... yo soy tímida y no soy de ir a hablarle a la gente. Pero sí me di cuenta de que ella tenía como mucha relación con los que eran, por así decir, los socios, mánagers y tal. Algunas camareras, entre ellas Clara, se quedaban en el reservado, donde mayoritariamente había gente conocida ”, comentó.

“Pasaron varios meses desde que yo estaba trabajando allí, hasta que un día me empecé a llevar con Clara bastante, porque éramos compañeras de barra con el mismo horario. Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, él venía al bar de copas y ella trabaja en su agencia de publicidad ”, dijo a la cámara, mientras se maquillaba y arreglaba.

“Yo veía que ella tenía buena relación con futbolistas como Piqué, hasta que un día vi que llegó un tipo con un pasamontañas y se lo levantó y era Piqué. No me pareció raro porque era un cliente recurrente y se quedaba cuando no estaba abierto. Él vino cubierto para que no lo reconocieran cuando fue a ver a Clara...pensé que eran muy amigos, pero comentarios me hicieron sentido cuando sucedió todo esto”, concluyó.