Gerard Piqué se mantiene firme en la decisión que tomó sobre Clara Chía; sus hijos terminaron involucrados

El exfutbolista, lejos de lo que muchos pensaron, pasó la página y no se dejó afectar, concentrándose en sus empresas, negocios y familia. Poco a poco, fue captado en público con una imagen distinta, demostrando su actitud desafiante y desinteresada.

No obstante, Piqué no logró escapar del foco internacional. Fue blanco de reacciones y comentarios debidos a la información que salió a la luz en los medios españoles. Allí se aseguraba que estaría solucionando sus problemas con Shakira y, por el contrario, atravesaría una crisis con Clara Chía, su actual novia .

Estos datos hicieron eco e invadieron los portales del mundo. Estos esperaban conocer si todo entre el catalán y la barranquillera se arreglaría para llevar una relación cordial. Otros usuarios se interesaron en destapar el asunto que involucraba a la joven de 24 años, a quien no se le vio seguido con el empresario .

Decisión que tomó Piqué sobre Clara Chía y sus hijos

“Tampoco son ciertas las informaciones que afirman que la artista colombiana habría ‘levantado el veto’ a la pareja de Piqué, Clara Chía, para que la catalana pudiera relacionarse con normalidad con Sasha y Milan, permitiendo que la joven compartiera el mismo espacio con ellos. Nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara’, nos garantizan fuentes bien informadas. ‘Shakira no ha levantado ningún veto, porque nunca ha existido tal veto’ ”, afirman las comunicadoras.

No obstante, en las declaraciones que brindó la periodista en su texto, sí se confirmó que Clara Chía no tenía contacto con Milan y Sasha a raíz de una decisión que tomó Piqué, posiblemente como protección frente a la ola de cambios que sufrieron en menos de un año. El empresario no estaba interesado en que sus niños estuvieran con la catalana, para evitarles más complicaciones emocionales.