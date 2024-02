Actor de ‘Rigo’, que se había declarado gay, se destapó sobre relación que sostuvo con famosa artista: “Ella lo sabía todo”

Emmanuel Restrepo conquistó a los televidentes colombianos con su gran talento artístico, el cual quedó registrado en grandes producciones como Rigo y Romina, poderosa. Poco a poco, el público simpatizó con sus rasgos profesionales, identificándolo por los personajes que construyó.

Sin embargo, la celebridad, en el pasado, abrió la puerta de su intimidad y contó un poco de su identidad sexual, la cual no fue sencilla de llevar por el bullying y el matoneo que existía en los colegios. El colombiano lidió con ataques y burlas, llegando a un presente donde todo se ve con inclusión y aceptación.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una entrevista que concedió a La Red, Emmanuel Restrepo, que encarna a Carmelo en Rigo, reveló su homosexualidad y comentó sobre el proceso personal que llevaba en una sociedad tan prejuiciosa. El artista indicó que pasó toda clase de circunstancias, pero se emocionó al ver la transformación que había con respecto a la diversidad sexual.

Protagonista de La Primera Vez | Foto: @emmanuelrestrepozapata

“Crecí en una población en donde era mal visto ser gay, la gente aparentaba ser sana y normal. Llegué a Bogotá a los 19 años y me di cuenta de que aquí todo era mucho más abierto y normalizado, así que decidí llamar a mis papás y contarles”, dijo en la charla, la cual se dio por un especial de la semana del orgullo gay.

“En ese entonces existía mucha burla y me jodían demasiado por ser diferente a ellos. Me da gusto ver que eso ha pasado un poco con las nuevas generaciones que son mucho más abiertas mentalmente. Me sueño un mundo en donde no sea necesario salir del clóset, no veo por qué deba llegar a un lugar presentándome junto con mi orientación sexual. Hace falta normalizar la diversidad, porque esta lo es todo, pero sin etiquetas”, agregó.

Tras declararse gay, desde hace mucho tiempo, el actor sorprendió a sus fieles seguidores y allegados con una decisión que tomó en términos emocionales. La celebridad no se cerró a nuevas experiencias y disfrutó de un amor bonito con una famosa actriz de la televisión colombiana.

Se trató de Camila Jurado, quien forjó su carrera en proyectos como Pa’ quererte y Los Billis, con quien creó un vínculo importante y diferente. Este mundo que navegó fue único para él, mencionando que la artista fue quien movió dichas fibras en su vida.

Emmanuel Restrepo y Camila Jurado sostuvieron una bonita relación. | Foto: Instagram @camilajurado

Emmanuel Restrepo habló de relación que sostuvo con Camila Jurado

Según se pudo ver, Emmanuel Restrepo estuvo como invitado en Buen día, Colombia, donde abrió su corazón y recordó el noviazgo que llevó con la actriz. Allí mencionó un poco sobre lo que lo enamoraba, los momentos que pasó internamente y las conversaciones que entabló con sus amigos por eso que sentía.

“Camila que es mi ex, llegó en un momento muy específico. A mí me encantaba y me enamoraba completamente, pero también hubo varias conversaciones con amigos, conmigo mismo, no me quiero encasillar y yo no quiero ser una sola cosa, ni me quiero definir en esto. Fueron muchas conversaciones para llegar a esto”, dijo al inicio.

El vínculo, que fue evidente en febrero de 2021 durante la gala de los Premios Macondo, se transformó un año después y todo llegó a su fin, quedando en buenos términos y con un cariño inmenso por lo que pasaron. El intérprete fue claro en que aprendió mucho y comprendió que el amor era algo libre que no necesitaba sino vivirse.

“Yo me acuerdo de que yo llegaba donde mis amigos a decirles como: me besé con una mujer y me gustó y estoy muy enamorado (…) Siempre sentí como mucha empatía, como mucha libertad, también (…) Yo no tenía que ocultar nada, porque ella ya lo sabía todo. Y desde ese lugar nunca hubo juicio. Desde el lugar de Camila nunca hubo juicio. Ella lo estaba viviendo desde un lugar completamente nuevo para ella, así como lo estaba viviendo yo. Fue como ese primer romance de colegio, como la novia que nunca tuve en el colegio”, apuntó.

Restrepo, en otra charla con Diva Rebeca, según reseñó Infobae, dejó sobre la mesa cómo se conocieron, cómo fluyó y de qué manera arrancaron con los sentimientos, pues Camila Jurado era su amor platónico y en una oportunidad se lanzó a confesarle su atracción.

“Empezamos a bailar y obviamente había una tensión muy grande, yo estaba muy nervioso. El caso es que terminamos besándonos, ella me dijo, ‘¿te puedo hacer una pregunta?, ¿me dejarías darte un beso?’, y ya ahí no recuerdo si yo se lo di o ella me lo dio”, indicó, demostrando cómo se sintió en toda la experiencia.l

El artista puntualizó en que todo el apoyo de familia y amigos ayudó mucho, pues apoyaron que el noviazgo se diera y surgiera de una manera sana. Aunque los tomó por sorpresa, siempre fueron firmes y respaldaron esta historia.

“Todo el mundo se sorprendió mucho, pero esos consejos de mis amigos fueron increíbles, porque, la verdad, me llevaron a tomar la decisión de estar con ‘Cami’”, concluyó.