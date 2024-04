Piqué y Clara Chía, como todas unas celebridades, provocaron fuerte polémica tras ser custodiados en Madrid

“El programa se ha puesto en contacto con AENA para saber hasta qué punto tiene que cubrir este tipo de servicios a personas muy conocidas. La empresa se ha mostrado muy clara al respecto y ha querido desvincularse de lo ocurrido, alegando que esos trabajadores no eran de la compañía. Además, Piqué no habría solicitado esa protección. Los agentes allí presentes son empleados de la empresa Sureste y actuaron por iniciativa propia. AENA no les dio esa instrucción. AENA ha abierto una investigación para ver por qué actuaron de esa manera. Desde AENA no se facilita ese servicio. Saludos”, reseñó El Nacional de Cataluña sobre el tema.