Shakira, sin pelos en la lengua, soltó duras palabras sobre Piqué y ventiló detalle: “Me arrastraba”

La artista se mostró emocionada con la llegada de Las mujeres ya no lloran , el cual se transformó en una idea especial e importante dentro de su carrera por las letras y sonidos que implementó. La cantante no dudó en plasmar sus primeras imágenes, presentaciones y significados de este proyecto, regalando una base para aquellos que anhelaban verla sobre ruedas musicales.

No obstante, Shakira fue contundente con sus palabras en este espacio, asegurando que la recopilación de sentimientos y emociones no fue sencilla, ya que debía concretar todo en un disco diferente y único. Allí fue cuando soltó una revelación inesperada sobre Piqué, puntualizando que alcanzó una libertad personal y profesional que no tenía cuando estaba con él, pues siempre estaba atada a su papel de esposa.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba hacia abajo, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, afirmó, dando de qué hablar entre los espectadores.