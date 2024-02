Periodista español se fue contra Shakira por su nuevo álbum; se refirió a canciones sobre Piqué, “¿No sabe tratar otro tema?”

Shakira recurrió a su cuenta oficial de Instagram para presentar este proyecto, que llevaría por nombre Las mujeres ya no lloran y tendría una estética bastante particular. La estrella pop aterrizará esta propuesta el 22 de marzo, ofreciendo tres versiones distintas del disco.

Sin embargo, no a todo el mundo se le sentó bien esta noticia, pues la prensa española comenzó a criticar el hecho de que la barranquillera creara una producción enfocada en estas temáticas personales e íntimas. Varios periodistas se mostraron inconformes con el anuncio, reprochando la decisión de la artista por crear un álbum.

Sus colegas refutaron las apreciaciones que dio, apuntando que la celebridad no hacía esto por el exfutbolista, sino por la monetización que podía sacar del mal momento que experimentó en el pasado. Estas palabras no le gustaron al periodista, por lo que dijo: “¿Me estás diciendo que no es una resentida, sino que es una pesetera (persona que da importancia al dinero)? ¡Venga!”.