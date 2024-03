Shakira lanza repentinamente el video de ‘Entre paréntesis’ con Grupo Frontera y sorprende a sus fans

Luego de 7 años de espera, los fanáticos de Shakira volvieron a tener el lanzamiento de un nuevo disco musical, como se vio en pasados días con la llegada de Las mujeres ya no lloran , uno de los álbumes más esperados de la barranquillera.

SEMANA acompañó a Shakira en el lanzamiento mundial de su nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’. Noche llena de emociones

Durante el video, se puede ver a Shakira luciendo un look norteño, en el que simulan dar un concierto, mientras cantan la letra “Dime que pasó, ya no eres el de antes, parece que esto para ti no es importante”.