Shakira abre su corazón con Vicky Dávila: “La mujer carga con la sociedad entera”

Shakira habla de las mujeres, de su carácter y su berraquera. “Tantas me he encontrado por el camino en todo este tiempo y se me han acercado, me han dicho ‘gracias’, me han abrazado y me han cogido de la mano. No me he sentido sola, pero ellas tampoco. Entonces ese ha sido el puente fundamental que hemos creado durante la producción de este álbum, desde el principio, desde Monotonía hasta Te felicito. Y bueno, luego con Sesión 53 cuando salió. Ahí me di cuenta realmente de que esa consigna de ‘las mujeres ya no lloran’ se había convertido en un grito de guerra. Es una consigna que me representaba no solamente a mí, sino a muchas mujeres”.