Shakira y Karol G terminan salpicadas por culpa del presidente Petro y su “música uribista”

“La cantadora que estuvo ahí lo dijo. A veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música, además porque mucha música de hoy no dice nada. La música uribista que lo embrutece a uno, esa si me la sacan ahí en televisión. Pero si uno trata de que la música sea inteligente y la escucha música, pues esta dice cosas de la cultura, de la raíz, del alma de la tierra y de la sangre”. precisó.