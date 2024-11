María Fernanda Cabal revela supuestas intenciones de Miguel Uribe con dudosa encuesta: “hay algo más”

En las últimas horas, se reveló una encuesta que ubica al senador Miguel Uribe Turbay como favorito de la colectividad de cara a las elecciones 2026. Lo anterior generó molestia entre las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes cuestionaron la divulgación de esa medición a pocos días del foro del Centro Democrático.

Tras dicha tormenta política en el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal, quien ha dicho que aspirará a las presidenciales de 2026, al igual que Miguel Uribe, se pronunció en Vicky en Semana.

De acuerdo con la senadora, quien está detrás de esta encuesta es el congresista Miguel Uribe que aparece bien favorecido en dicha medición.

Por lo tanto, Cabal fue enfática en decir que esa encuesta habría sido pagada, supuestamente, por uno de los empresarios que patrocinan al congresista Uribe.

“”Debió ser uno de los empresarios que lo patrocinan a él (...) Dicen que esta empresa Invamer, que es de un señor Restrepo que era de EPM, es del mismo círculo de los hoy empresarios financiadores de Miguel Uribe. Todo eso es perfecto, maravilloso. Pero no la envíen por las bases de los canales del Centro Democrático, porque eso es correr la línea ética y decir mentiras, no es cierto. Yo no lo he hecho ni siquiera con las encuestas que recibo todos los lunes para ser analizadas”, dijo Cabal en Vicky en Semana.

La senadora María Fernanda Cabal. | Foto: Bernardo Peña/El País

De tal modo, recordó que el sábado 16 de noviembre se llevará a cabo en Barranquilla el primer foro de precandidatos del Centro Democrático y, que la revelación de esa encuesta, “es una forma de atrapar incautos, cambiar la percepción del ciudadano que dice ‘este ya es’, ya salió adelante, ya es el candidato’”.

En tal sentido, insistió en Vicky en Semana que le parecía muy curioso que esa encuesta fuera revelada en este preciso momento.

“Todos esos sucesos, uno tras otro, genera mucha suspicacia. ¿Esta es la forma que vamos a manejar la forma de selección interna? Lo que es claro y lo dije desde el principio, es que a un sistema de encuesta no me le mido, ya me pasó hace dos años”, agregó la senadora Cabal.

Para Cabal, la revelación de esa encuesta genera desconfianza entre los cinco precandidatos a las presidenciales de 2026 por el Centro Democrático. Resaltó que ya han sido varios sucesos que se han presentado, solo que ella no les había prestado atención.

“Yo creo que aquí hay algo más, que es una forma de hacer una campaña que no es correcta (...) ¿Esa va a ser la estrategia de campaña? no puede ser que nosotros adoptemos métodos contra los que nos hemos manifestado. No me gusta la distorsión de las encuestas, nunca me han gustado”, señaló la senadora del uribismo.

El senador Miguel Uribe. | Foto: Cortesía

La congresista también destacó que no se puede estar pregonando una cosa y estar haciendo otra, advirtiendo que ello no es admisible en el Centro Democrático.