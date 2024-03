Juan Manuel Santos aterrizó en seco al presidente Gustavo Petro: “No necesitamos una nueva Constituyente...necesitamos voluntad política”

El exmandatario frenó en seco a Petro, al afirmar de manera directa que el país, no se necesita una Constituyente para implementar el proceso de paz sino que se requiere “voluntad política”.

“No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz, no necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está la Constitución y están las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la paz total” , dijo Santos en un foro sobre violencia sexual en el conflicto armado que fue organizado por la JEP.

“Yo oí hoy al presidente de la República el día viernes y me causó, por decirlo menos, impresión, que estuviera nuevamente amenazando al Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La que hunde la salud de todos los colombianos; la pensional, que no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado a volverlo la caja del Estado, y la laboral, que llega en el momento más inoportuno”, dijo Vargas Lleras.