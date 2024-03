Germán Vargas hizo estallar polémica: confesó que apoya la Constituyente que propone Petro. Pidió que se convoque para “derrotarlo”

“Apoyemos la Constituyente de Petro, pero no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente ”, escribió textualmente en sus redes sociales.

Según el líder de Cambio Radical, “tiene razón el presidente Gustavo Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”. Recordemos que el primer mandatario se declaró el viernes 15 de marzo, desde Cali, como miembro de la primera línea, un grupo que el país conoció porque protagonizó los principales desmanes en varias ciudades del país en medio del estallido social.

“Que no haya Constituyente no quiere decir que el gobierno de Gustavo Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro, es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho”, remató Vargas Lleras.