¿Qué opina María Isabel? Una Constituyente innecesaria

¿Son por ejemplo, esos dos motivos, los cónsules y María José Pizarro, lo suficientemente sustanciosos como para convocar a una Constituyente y lo que esto implica en costos y en desgaste para un país? Desde luego que no y se le calculan alrededor de dos años, a las siguientes etapas que tendrá que surtir el Gobierno, pues presentar ante el Congreso la ley que convoca al pueblo a votar, si quiere o no una Constituyente.

La aplicación de dicha convocatoria que requerirá la participación de una tercera parte del censo electoral, que deberá elegir después a los constituyentes, esto reunirse en asamblea, expedir un nuevo articulado después de discutirlo durante un tiempo que no sabemos cuál será, que no podrá eludir el Control Constitucional de la Corte, siendo Asamblea Constituyente y no constitucional para estudiar sobre todo posibles vicios de forma.

¿Y por qué no prorrogarle el periodo a todo el Congreso? Que con esa perspectiva podrá sentirse más atraído a colaborar, lo cual hoy a palo seco no parece que funcionaría, pero lo que el presidente Petro no se le puede creer es nada. Ayer Blu Radio, por ejemplo, documentó y publicó pruebas de nueve veces que el presidente prácticamente juró que no propondría una Constituyente y que no le preguntaran más eso porque estaba desesperado.