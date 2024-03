Gustavo Petro llama a la “fuerza popular” para empujar su constituyente. “No es un problema de mayorías” en el Congreso

El presidente Gustavo Petro habló de lo que sería su constituyente en una larga entrevista con el diario El Tiempo. Allí dejó un mensaje claro: que cree en la fuerza popular, por encima de lo que deciden las instituciones democráticas. “Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado”, dijo.

Su tesis explica bien por qué decidió lanzar la propuesta de una asamblea nacional constituyente en un lugar tan icónico para la insurrección popular: Puerto Resistencia.

“El primer paso, y ese fue el discurso de Puerto Resistencia (en Cali), es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribio, [Cauca]”, dijo sobre lo que venía.

Aseguró que empujará esta propuesta, pese a las enormes críticas que genera entre expertos jurídicos y líderes de la clase política. “Cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide. Y a eso le llamo democracia. Puede que a una persona en particular no le guste lo que el pueblo decida, pero la democracia es así. Yo he convocado que el pueblo decida”, agregó.

A su vez, dijo que no convoca la constituyente para levantar las reformas del Congreso, sino para promover otras más estructurales: “El presidente no decide el futuro de una asamblea nacional constituyente. Ese es el primer error del debate propuesto este fin de semana. La asamblea nacional constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91″.

Explicó, por ejemplo, que “el proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La estructura interna del sistema ha llevado a que fracasen. Se han quebrado cien EPS de las 126, y solo quedan cinco que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos que propuso el Gobierno. Estos temas no tienen que ver con una asamblea nacional constituyente. Si se convocara mañana, sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar las crisis que vengan. Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales”.

Sobre el tema que más ha desatado controversia, su supuesto deseo escondido de quedarse en el poder, aseguró: “No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el primer mandatario Petro al director de El Tiempo, Andrés Mompotes, en una entrevista que publicó ese diario este lunes.