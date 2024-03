“Es el pueblo la fuente de toda legitimidad. El pueblo es el constituyente, yo solo un constituido”: Petro insiste en cambiar la Constitución

Ya desde el poder legislativo el presidente del Senado, Iván Name, le respondió al presidente Petro que no va a ceder ante las intimidaciones del Ejecutivo y dejó claro que se tramitarán los proyectos de ley con presiones desde esa rama del poder público.

“Nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas, y las propuestas del Gobierno, y las que vinieren de los autorizados para ello con un carácter democrático libre de presiones”, aseveró el senador Name, quien pertenece a la Alianza Verde.

El presidente Petro no da su brazo a torcer y ha insistido en que necesita buscar caminos para que se aprueben las reformas sociales que anunció desde campaña (algunas que ya están radicadas en el Congreso y otras de las que su contenido aún se desconoce) pero la cabeza de ese recinto legislativo ya le dejó claro que no se dejará presionar.

“La semana entrante el Congreso continuará en su estudio, pero también garantizará a sus comisiones la tranquilidad, como a su plenaria, de poder tramitar tranquilamente y sin amenazas las leyes, las propuestas, que sean convenientes para el país. Esas serán aprobadas. Las que no la consulten, no lograrán el trámite por el parlamento. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”, enfatizó Iván Name.