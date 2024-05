Presidente Petro confirmó que el asesinado director de cárcel La Modelo: “Estaba cumpliendo órdenes de impartir disciplina”

El caso

A renglón seguido, SEMANA conoció que cuando ‘Tulúa’ llegó a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, gritó a voz: “espero que la guardia tenga claro quién soy yo, llegué a mandar como lo he hecho en todas las cárceles y espero que nadie se meta en mi camino porque no temblará la mano para seguir matando guardianes. No me importa si tengo que matar capitanes, cabos, dragoneantes”.